期货日报：郑商所动力煤价格见底为时尚早，冬储来临前消费难放量

以下内容节选自8月25日的《期货日报》：

从7月末开始，动力煤价格经历了一波小幅反弹，市场上出现了“动力煤价格已经见底”的声音，但后期走势说“见底”为时尚早。

动力煤价格前期的反弹是由供应端带动的。此外，8月7日-12日，大秦线进行了为期六天的例行检修。上述两因素在一定程度上缓解了高库存的压力，进而刺激企业在8月集体上调动力煤价格。

煤炭产量的缩减暂时缓解了供给过剩矛盾，对煤价企稳起到支撑作用，但并不意味着行业迎来拐点。在工业用电需求不振、西南水电持续增加的影响下，动力煤需求端并未出现改善。预计直到冬季存煤期，市场才有可能回暖，在此之前，动力煤走势都将偏弱。(完)

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