期货日报：郑商所动力煤价格见底为时尚早，冬储来临前消费难放量

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下内容节选自8月25日的《期货日报》：
从7月末开始，动力煤价格经历了一波小幅反弹，市场上出现了“动力煤价格已经见底”的声音，但后期走势说“见底”为时尚早。
动力煤价格前期的反弹是由供应端带动的。此外，8月7日-12日，大秦线进行了为期六天的例行检修。上述两因素在一定程度上缓解了高库存的压力，进而刺激企业在8月集体上调动力煤价格。
煤炭产量的缩减暂时缓解了供给过剩矛盾，对煤价企稳起到支撑作用，但并不意味着行业迎来拐点。在工业用电需求不振、西南水电持续增加的影响下，动力煤需求端并未出现改善。预计直到冬季存煤期，市场才有可能回暖，在此之前，动力煤走势都将偏弱。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。