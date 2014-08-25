中国环境：力争2017年试点地区排污权有偿使用和交易制度基本建立--国务院

路透北京8月25日 - 中国国务院办公厅周一表示，要严格落实污染物总量控制制度，目标是到2017年试点地区排污权有偿使用和交易制度基本建立，试点工作基本完成。

中国政府网刊登国务院关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见表示，将在试点地区实行排污权有偿使用制度，排污单位在缴纳使用费后获得排污权，或通过交易获得排污权。

“排污单位在规定期限内对排污权拥有使用、转让和抵押等权利...新建项目排污权和改建、扩建项目新增排污权，原则上要以有偿方式取得，”指导意见称。

国务院指出，试点地区要严格按照国家确定的污染物减排要求，将污染物总量控制指标分解到基层，不得突破总量控制上限。

排污权以排污许可证形式予以确认，试点地区不得超过国家确定的污染物排放总量核定排污权，不得为不符合国家产业政策的排污单位核定排污权。

2007年以来，国务院已经组织天津、河北和内蒙古等11个省市开展排污权有偿使用和交易试点。指导意见表示，试点地区应于2015年底前全面完成现有排污单位排污权的初次核定，以后原则上每五年核定一次。

同时，火电企业原则上不得与其他行业企业进行涉及大气污染物的排污权交易，工业污染源不得与农业污染源进行排污权交易。

至于排污权使用费则由地方环境保护部门按照污染源管理权限收取，全额缴入地方国库，纳入地方财政预算管理。(完)

欲览国务院指导意见全文，请点击中国政府网链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)