两岸关系：台湾海基会称副董事长一职将异动，但仅是〞小小波澜〞

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透台北8月25日 - 台湾担任两岸谈判的半官方单位--海峡交流基金会(海基会)董事长林中森周一表示，该会副董事长兼秘书长张显耀将有异动，但一切依法处理，且两岸关系不因〞小小波澜〞而受影响。
由于海基会副董事长兼秘书长一职为台湾对大陆谈判的要角之一，外界担心该人事异动或对两岸已完成谈判，或正在谈判中的协议有负面影响。
林中森在一场与媒体的餐会中表示，在适当时机已获主管机关陆委会告知海基会副董事长兼秘书长一职将会有异动。他称海基会副董事长一职的任用有一定机制，是洽商陆委会后再呈报上级核定后才提董事会，一切将依法处理。
〞(两岸协商交流服务的工作)已建立稳固基础...不会因小小波澜而受影响...和平、稳定、繁荣、发展这个潮流才是大局。〞林中森说。
他也指出，两岸正在谈判中的货品贸易谈判已完成第一轮的业务沟通，政府很快会跟国会、业界及社会沟通，也会在台商返台的秋节场合中，请经济部做专案报告。他称两岸业务目前为止均正常推动。
张显耀此前担任陆委会副主委，该会日前指称因张疑似涉及泄密等工作疑点待调查，已将张显耀解职，全案并由台北地检署调查中。张显耀今日稍早并赴北检说明案情。(完)
(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。