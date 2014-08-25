两岸关系：台湾海基会称副董事长一职将异动，但仅是〞小小波澜〞

路透台北8月25日 - 台湾担任两岸谈判的半官方单位--海峡交流基金会(海基会)董事长林中森周一表示，该会副董事长兼秘书长张显耀将有异动，但一切依法处理，且两岸关系不因〞小小波澜〞而受影响。

由于海基会副董事长兼秘书长一职为台湾对大陆谈判的要角之一，外界担心该人事异动或对两岸已完成谈判，或正在谈判中的协议有负面影响。

林中森在一场与媒体的餐会中表示，在适当时机已获主管机关陆委会告知海基会副董事长兼秘书长一职将会有异动。他称海基会副董事长一职的任用有一定机制，是洽商陆委会后再呈报上级核定后才提董事会，一切将依法处理。

〞(两岸协商交流服务的工作)已建立稳固基础...不会因小小波澜而受影响...和平、稳定、繁荣、发展这个潮流才是大局。〞林中森说。

他也指出，两岸正在谈判中的货品贸易谈判已完成第一轮的业务沟通，政府很快会跟国会、业界及社会沟通，也会在台商返台的秋节场合中，请经济部做专案报告。他称两岸业务目前为止均正常推动。

张显耀此前担任陆委会副主委，该会日前指称因张疑似涉及泄密等工作疑点待调查，已将张显耀解职，全案并由台北地检署调查中。张显耀今日稍早并赴北检说明案情。(完)