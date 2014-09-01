台湾央行：将在9月5日及12日例行月度标售一年/两年期定存单

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透台北9月1日 - 台湾央行周一称，将于9月5日（本周五）标售364天期定存单，金额1,200亿台币；9月12日（下周五）标售两年期定存单，金额200亿台币。
364天期存单将于9日交割，两年期存单于15日交割。
央行今年2月将一年期定存单标售金额由1,000亿台币提高至1,200亿；8月也将两年期定存单金额由100亿台币提高至200亿台币。
台湾央行最新一期标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.598%，符合市场预期。
台湾央行标售最新一期200亿台币两年期定存单，加权平均得标利率为0.802%，亦符合预期。 (完) (记者 高洁如/林妙容; 审校 张喜良)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)