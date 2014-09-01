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货币新闻 | 2014年 9月 1日 星期一 17:16 BJT

台湾央行：将在9月5日及12日例行月度标售一年/两年期定存单

路透台北9月1日 - 台湾央行周一称，将于9月5日（本周五）标售364天期定存单，金额1,200亿台币；9月12日（下周五）标售两年期定存单，金额200亿台币。

364天期存单将于9日交割，两年期存单于15日交割。

央行今年2月将一年期定存单标售金额由1,000亿台币提高至1,200亿；8月也将两年期定存单金额由100亿台币提高至200亿台币。

台湾央行最新一期标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.598%，符合市场预期。

台湾央行标售最新一期200亿台币两年期定存单，加权平均得标利率为0.802%，亦符合预期。 (完) (记者 高洁如/林妙容; 审校 张喜良)
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