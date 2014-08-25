澳新汇市：新西兰元兑美元触及六个月低位，澳元兑日圆和欧元劲扬

“在最近美国数据优于预期之后，这项会议上没有什么特别不同或新的讯息，让市场松了一口气。”

新西兰元兑澳元 下跌至近九个月低位约1.1145新西兰元，新西兰元兑日圆 与欧元 皆从一个月高位回落。

新西兰元贸易加权指数 下跌至78.84，仍低于新西兰央行预估的9月当季水平79.7。

澳元表现迥异于新西兰元，澳元兑美元 展现不错的抗跌性，报0.9307美元，周五纽约尾盘时报0.9315。

欧元/澳元 今年下挫8%，最新报1.4177澳元，如果跌破1.4043，将进一步下看1.3859及2013年低位1.2213。(完)

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