中港证券：港交所称沪港通连接测试顺利完成，市场演习准备就绪

路透香港8月25日 - 香港交易及结算所（港交所） 称，沪港通的连接测试已告顺利完成，为即将举行的市场演习作好准备。

港交所周日晚间的新闻稿称，周六及周日为期两天的沪港通连接测试已告顺利完成，这次连接测试旨在让参与者检视其系统是否已准备就绪，可参与预定于8月30至31日及9月13日举行的市场演习。

“这次连接测试连同市场演习为市场准备的措施，有助参与者检视其于沪港通推出时是否已准备就绪。”港交所并称。

合共96名交易所参与者（占市场总成交额约80%）及7名非交易所参与者的中央结算及交收系统参与者参与上述的连接测试。

这次测试所检视的范围，包括香港及上海两地市场间的北向及南向交易，以及相关的结算及交收程序。

中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间，即10月可以开通。

试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。 （完）