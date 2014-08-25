企业并购：汉堡王与加拿大Tim Hortons洽谈合并，新公司拟设于加拿大

路透纽约/多伦多8月24日 - 汉堡王 正与加拿大咖啡和甜甜圈连锁商Tim Hortons Inc 讨论合并，如果达成协议，将创造一个市值总计约180亿美元的连锁速食巨擘。

两家公司在周日稍晚时证实双方讨论合并，并称新公司将成全球第三大速食服务餐厅，总部设于加拿大。

根据熟知谈判内情的消息人士说，研议中的合并架构是税负倒置，也就是将汉堡王的公司地址移至美国以外地区，而且可能最快在这几天内就会公布。

最近几宗企业并购案均试图税负倒置，已经引起美国总统奥巴马的注意。税负倒置旨在规避美国税收，为企业保住更多海外获利。

汉堡王创立于1954年，总部位于迈阿密，在美加地区拥有7,384家授权连锁餐厅和52家自营餐厅，市值95.5亿美元。

Tim Hortons总部位于加拿大奥克维尔，在加拿大和美国各有3,588家及859家餐厅，在美市值为约83.7亿美元。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)