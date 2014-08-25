企业并购：汉堡王与加拿大Tim Hortons洽谈合并，新公司拟设于加拿大

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透纽约/多伦多8月24日 - 汉堡王 正与加拿大咖啡和甜甜圈连锁商Tim Hortons Inc 讨论合并，如果达成协议，将创造一个市值总计约180亿美元的连锁速食巨擘。
两家公司在周日稍晚时证实双方讨论合并，并称新公司将成全球第三大速食服务餐厅，总部设于加拿大。
根据熟知谈判内情的消息人士说，研议中的合并架构是税负倒置，也就是将汉堡王的公司地址移至美国以外地区，而且可能最快在这几天内就会公布。
最近几宗企业并购案均试图税负倒置，已经引起美国总统奥巴马的注意。税负倒置旨在规避美国税收，为企业保住更多海外获利。
汉堡王创立于1954年，总部位于迈阿密，在美加地区拥有7,384家授权连锁餐厅和52家自营餐厅，市值95.5亿美元。
Tim Hortons总部位于加拿大奥克维尔，在加拿大和美国各有3,588家及859家餐厅，在美市值为约83.7亿美元。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5