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货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 16:16 BJT

表格：德国8月IFO企业景气判断指数降至106.3，低于市场预估

路透柏林8月25日 - 德国经济智库Ifo周一公布：

* 8月IFO企业景气判断指数降至106.3，路透调查预估为107.0

* 8月IFO企业现况指数为111.1，路透调查预估为112.0

* 8月IFO企业预期指数为101.7，路透调查预估为102.0

* 7月数据没有修正

以下为详细数据(括号为修正后数据)：

德国 2014年8月 2014年7月 2013年8月

企业景气 106.3 108.0 107.8

企业现况 111.1 112.9 112.2

企业预期 101.7 103.4 103.5 (完) (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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