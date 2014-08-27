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货币新闻 | 2014年 8月 27日 星期三 16:07 BJT

表格: LME金属库存最新变化--8月27日

路透伦敦8月27日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
  品种     最新库存      变动
   铜       147,375    +1,150
   锡        12,985      -250
   铅       217,150       -50
   锌       732,800    -1,325
   铝     4,817,000   -16,925
   镍       326,466      +246
 铝合金      31,240      -120
 NASAAC      65,280       -20
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据         库存分布              品种   库存数据        库存分布
 种                                                                
 铜  MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅    MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡    MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合    MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                               金                  
 镍  MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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