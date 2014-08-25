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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 11:10 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下跌，美联储提早升息暗示激励美元

路透首尔8月25日 - 韩元兑美元 下跌，因美元受到美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早升息的暗示所激励。

0213 GMT，韩元兑美元 报1,020.9。

9月三年期公债期货 上涨5个基点，至106.83。

0213GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,020.9 1,017.7

日圆/韩元 9.7965/41 9.7884

韩国公债期货 * 106.83 106.78

韩国综合股价指数 2,058.49 2,056.75

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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