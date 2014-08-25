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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 11:13 BJT

韩国股市：早盘持稳，投资者谨慎看待美联储政策

权重股三星电子 下挫2%至一年低点，因投资者担忧其第三季财报表现黯淡。

Dongbu HiTek 跳涨逾10%。Hyundai Hysco 下滑超过5%。(完)
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