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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 16:09 BJT

《中国金融债发行日程表》--8月25日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
=============================================================================
 *农发行        50             1          4.40%        固息金融债    8/26-9/2
                                    (今年第44期金融债)
                50             3          4.7927%      固息增发债    8/26-9/1
                                    (今年40期一次增发)
                50             5          4.8991%      固息增发债    8/26-9/1
                                    (今年39期三次增发)          
 
  农发行      100-200          --          --            --             9/11
  农发行      100-200          --          --            --             9/22
  农发行      100-200          --          --            --            10/16
  农发行      100-200          --          --            --            11/10

  注: *表示新增。(完)
 

 (整理 吴芳； 审校 康熙泽)
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