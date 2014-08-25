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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 11:47 BJT

《全球市场》美元受叶伦讲话支撑，但ECB和日央行言论打压欧元和日圆

周一标普500 EMini股指期货 上涨0.25%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 周五跌0.27%，此前一俄罗斯救援车队在未经乌克兰政府同意下，进入乌克兰东部。

大宗商品方面，美元走升打压价格，现货金 下跌至每盎司1,278.40美元，距离上周低点1,273.96美元不远。

油价仍因供给充沛而承压，10月布兰特原油 小跌0.18美元，至每桶102.11美元，美国原油 下跌0.18美元，至每桶93.47美元。(完) (编译 许娜/王丽鑫/李春喜/陈宗琦；审校 艾茂林/杜明霞/白云/蔡美珍)
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