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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 16:57 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币即期连续第三天收低，多空交织促交投偏谨慎

* 人民币即期连续第三天收低
    * 中间价跟随美元指数而走弱
    * 方向不明朗交投偏谨慎

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京8月25日 - 中国人民币兑美元 即期周一小幅收低，与中间价同向。
日内围绕上日收盘价反复波动，尾盘时波动加剧，最终在油盘购汇引领下收低。
        
    交易员认为，人民币中间价最近对汇市的引导作用并不明显，反而是CNH的作用更大。
现在看，汇市方向并不明朗，尤其是上周市场在升贬值方向来回转换，令交投情绪更为谨慎
。
    
    “上周市场一天往上一天往下的，市场情绪比较谨慎，没有太多人愿意出来做，...感
觉有flow，但还没有出来。”一外资行交易员指出。
    
    一位中资大行交易员亦指出，客盘看比较正常，结购汇比较均衡，上午美元跌得多一些
，但方向也还比较难判断，最近市场动得比较快。
    
    招商证券研究报告指出，由于前期大量资金涌入，香港市场利率水平明显下降，目前香
港利差已经跌至今年的最低水平；但香港利差收窄和人民币汇率明显贬值相继发生还是值得
关注，这可能预示着资本外流。
    
    7月下旬以来一路高歌猛进的人民币汇率说贬就贬！不过让人印象深刻的不止是人民币
的升贬自如，市场情绪的多空切换也比从前洒脱了不少。 
    
    全球汇市，欧元兑美元周一跌至近一年低点，此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，若
通胀率进一步下滑，他已做好展开相关行动的准备，这让量化宽松预期继续升温。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    

 在岸市场人民币兑美元         今日              上日      升贬
 即期成交价格                 6.1550            6.1529    -0.03%
 中间价                       6.1653            6.1617    -0.06%
 成交额                       142亿美元                   
                                                          
 日内相对于中间价最大波幅     0.25% (上限±2%)  日高      日低
 日内波动幅度(pips)           69                6.1497    6.1566
 2014年来即期升贬值幅度       -1.64%                      
 1年期美元/人民币掉期升水<CN  1320                        
 Y1Y=CFXS>                                                
                                                          
 离岸人民币市场,北京时间16:5  今日              上日      
 1                                                        
 1年期NDF                     6.2320/70         6.2345    
 CNH即期                      6.1555/56         6.1549    
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进)
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