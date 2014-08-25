更新版 2-中国汇市：人民币即期连续第三天收低，多空交织促交投偏谨慎

* 人民币即期连续第三天收低 * 中间价跟随美元指数而走弱 * 方向不明朗交投偏谨慎 (更新收盘报价和评论) 路透北京8月25日 - 中国人民币兑美元 即期周一小幅收低，与中间价同向。 日内围绕上日收盘价反复波动，尾盘时波动加剧，最终在油盘购汇引领下收低。 交易员认为，人民币中间价最近对汇市的引导作用并不明显，反而是CNH的作用更大。 现在看，汇市方向并不明朗，尤其是上周市场在升贬值方向来回转换，令交投情绪更为谨慎 。 “上周市场一天往上一天往下的，市场情绪比较谨慎，没有太多人愿意出来做，...感 觉有flow，但还没有出来。”一外资行交易员指出。 一位中资大行交易员亦指出，客盘看比较正常，结购汇比较均衡，上午美元跌得多一些 ，但方向也还比较难判断，最近市场动得比较快。 招商证券研究报告指出，由于前期大量资金涌入，香港市场利率水平明显下降，目前香 港利差已经跌至今年的最低水平；但香港利差收窄和人民币汇率明显贬值相继发生还是值得 关注，这可能预示着资本外流。 7月下旬以来一路高歌猛进的人民币汇率说贬就贬！不过让人印象深刻的不止是人民币 的升贬自如，市场情绪的多空切换也比从前洒脱了不少。 全球汇市，欧元兑美元周一跌至近一年低点，此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，若 通胀率进一步下滑，他已做好展开相关行动的准备，这让量化宽松预期继续升温。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1550 6.1529 -0.03% 中间价 6.1653 6.1617 -0.06% 成交额 142亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.25% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 69 6.1497 6.1566 2014年来即期升贬值幅度 -1.64% 1年期美元/人民币掉期升水<CN 1320 Y1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:5 今日 上日 1 1年期NDF 6.2320/70 6.2345 CNH即期 6.1555/56 6.1549 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进)