台湾债市：RP利率持平，月底效应尚未显现

路透台北8月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持平。资金调度人士表示，本周时序进入月底，有少数投信基金遭赎回，但银行、寿险资金仍多，调度不成问题。

他们指出，相较于第二季，目前货币市场资金仅处于中性偏宽松状态，客户端各家松紧程度不一，本月底因无特殊紧缩因子，料不致让利率上扬。

“投信还是怕赎回，希望落在月内，因此月末在28、29日会紧一点。”一证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，今日多以到期续做为主，银行端资金仍宽裕，纵然投信端有几家遭赎回，但很快就找到钱。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。

今日有台企银 50亿台币金融债还本。