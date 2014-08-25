中国资管：上周26款集合信托产品发行，募集规模减少期限缩短

路透北京8月25日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（8月16日-8月22日）共有17家信托公司发行了26款集合信托产品，发行量环比减少11款。

26款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为1.46亿元，环比下降0.40亿元，降幅为21.29%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为38.04亿元，环比下降30.74亿元，降幅为44.69%。

其中，募集规模最大的是国民信托发行的“盘锦惠誉达项目贷款集合资金信托计划”，募集规模为4.00亿元，这是一款基础设施领域的贷款运用类产品。

从期限上看，26款新发行产品都公布了期限，平均期限22.65个月，环比缩短0.21个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 4 8.93% 下降0.33个百分点

24个月期 17 9.81% 下降0.20个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了11款，工商企业和房地产领域产品各发行了4款，金融领域产品发行了2款，证券投资领域产品发行了1款，其他领域产品发行了4款。

从资金运用方式上看，权益投资领域产品发行了13款，贷款运用领域产品发行了8款，组合运用领域产品发行了3款，股权投资和证券投资领域产品各发行了1款。

**成立集合信托产品97款**

上周共有27家信托公司成立了97款集合信托产品，发行量环比增加60款。

97款成立产品中，52款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.05亿元，环比下降0.36亿元，降幅为25.60%。

其中，成立规模最大的是大业信托成立的“东方资产40号信托计划”，募集规模为12.00亿元，这是一款其他领域产品。

上周共有41款新成立产品公布了期限，平均期限20.02个月，环比缩短0.55个月。上周共有21款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.38%，环比下降0.39个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了44款，基础设施领域产品成立了13款，工商企业领域产品成立了11款，信贷资产领域产品成立了8款，金融领域产品成立了6款，房地产领域产品成立了1款，其他领域产品成立了14款。