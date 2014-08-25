欧洲金融：欧盟研拟刺激证券化债券市场的路线图

路透伦敦8月22日 - 欧盟文件周五显示，欧盟将在明年决定是否有必要改变法律来提振证券化债券市场。证券化债券被认为是向经济挹注资金并鼓励成长的一个关键领域。

这项文件显示有关欧盟经济融资水平的忧心程度，尤其是对欧元区的担忧程度，已经升至最高的政治层级。

路透见到一份为欧盟财政官员所草拟的“证券化路线图”文件称，最近的经济和金融危机已经大幅降低了进入实质经济的资金。

为了刺激欧元区经济成长，欧洲央行也在研议购买证券化债券，例如资产支持证券(ABS)。

证券化系指将贷款资金池转为附息债券，用来帮助筹集更多资金。但受到2007-09年金融危机的影响，欧洲证券化规模渐渐变小。

这项路线图列出19项将用于在欧洲和全球快速启动证券化的提议。欧盟财政官员们下月将在米兰讨论这份文件。

该文件说，欧盟执委会是最适合统整这些提议的组织。

文件中还说，欧盟执委会应在2015年前与欧洲央行、欧盟的市场、保险及银行业监管机构一道审视进度。(完)