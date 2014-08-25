中国债市动态：现券及IRS窄幅波动，本周资金面演变为关注重点

路透上海8月25日 - 中国银行间市场周一早盘现券收益率及IRS均窄幅波动，本周资金面将面临密集新股IPO和月末因素的双重考验，尽管目前流动性尚未现明显收紧，但未来几天如何演变仍为关注重点，面对不确定性机构多谨慎交投。

交易员并指出，有报导称四大国有银行8月上半月放贷仍乏力，不过该消息上周五就开始在市场中传播，且盘面已有所反应，而对于经济基本面的判断及其对债市的指向，也还需更多数据进行印证。

“挺平静的，有效成交挺少的，（中长金融债）收益率稍微回去(上行)点，幅度也都很小，”上海一银行交易员称。

他并称，本周资金面的变数不小，在未看到明确趋势前，大家都倾向于多看少动，“之前（业务）任务完成的都差不多了，有确定的机会才会动，没必要冒险。”

上海证券报周六报导称，8月前17日中国四大行新增贷款投放仅为560亿元人民币，前10日这一数字约为360亿。市场人士认为，数据仍反映出有效需求不足，而存款继续负增长等也可能是重要原因；但亦有机构认为前两周的信贷投放尚不能代表全月状况。

北京一银行交易员则谈到，本周四安排了600亿元国库现金投放，表明了央行平滑资金面异动的态度，如果流动性仍有缺口，央行进行临时扶助的可能性亦较大，加上本周新债供给压力骤然减轻，现券面临的压力应有限，料将维持小幅震荡局面。

在中国证监会上周下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在本周四和周五。

财政部和央行将于周四(28日)进行今年第九期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，存款期限三个月，计划存款量600亿元人民币。

剩余期限约9.41年的国开行固息债140205券最新双边收益率报价 在5.05%/4.98%，上日尾盘为5.03%/4.98%。