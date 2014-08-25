中国债市动态：现券及IRS窄幅波动，本周资金面演变为关注重点

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透上海8月25日 - 中国银行间市场周一早盘现券收益率及IRS均窄幅波动，本周资金面将面临密集新股IPO和月末因素的双重考验，尽管目前流动性尚未现明显收紧，但未来几天如何演变仍为关注重点，面对不确定性机构多谨慎交投。
交易员并指出，有报导称四大国有银行8月上半月放贷仍乏力，不过该消息上周五就开始在市场中传播，且盘面已有所反应，而对于经济基本面的判断及其对债市的指向，也还需更多数据进行印证。
“挺平静的，有效成交挺少的，（中长金融债）收益率稍微回去(上行)点，幅度也都很小，”上海一银行交易员称。
他并称，本周资金面的变数不小，在未看到明确趋势前，大家都倾向于多看少动，“之前（业务）任务完成的都差不多了，有确定的机会才会动，没必要冒险。”
上海证券报周六报导称，8月前17日中国四大行新增贷款投放仅为560亿元人民币，前10日这一数字约为360亿。市场人士认为，数据仍反映出有效需求不足，而存款继续负增长等也可能是重要原因；但亦有机构认为前两周的信贷投放尚不能代表全月状况。
北京一银行交易员则谈到，本周四安排了600亿元国库现金投放，表明了央行平滑资金面异动的态度，如果流动性仍有缺口，央行进行临时扶助的可能性亦较大，加上本周新债供给压力骤然减轻，现券面临的压力应有限，料将维持小幅震荡局面。
在中国证监会上周下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在本周四和周五。
财政部和央行将于周四(28日)进行今年第九期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，存款期限三个月，计划存款量600亿元人民币。
剩余期限约9.41年的国开行固息债140205券最新双边收益率报价 在5.05%/4.98%，上日尾盘为5.03%/4.98%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报93.610元人民币，较上日结算价跌0.04元，或0.04%。(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。