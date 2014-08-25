《交易视点》中国可转债行情“过半但非终结”，待重新增持机会--中金

路透上海8月25日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，仍坚持行情“过半但非终结”的判断。过半意味着增持机会在减少，局部作止盈；而非终结意味着保持转债仓位、核心品种仍需坚守，如调整到临近20日均线，考虑重新增持。

**市场回顾**

上周股市受汇丰PMI初值低于预期、第三批IPO将至等影响，又经历震荡，创业板表现强劲。受大盘转债影响的转债指数微跌0.05%。

上周受沪港通推动的蓝筹股有所调整，而热点向题材股转移，符合预判。但鉴于小盘转债流动性较差，实际操作远比纸上谈兵困难更大，看多难做多。

**重申本轮行情的逻辑**

保GDP7.5给市场以托底期权；沪港通等打破存量资金博弈格局，对市场产生激活作用。权益资产运行链条仍是“情绪>估值>业绩”。

对本轮行情高度的判断是或将超过去年三季度（已基本达到），但难以企及2012年底一波。该逻辑近期遭遇挑战，具体而言：

1、7月金融数据之后，上周又遭遇了汇丰PMI、8月份信贷投放不畅的挑战。

2、沪港通是否存在断档期值得关注。RQFII等毕竟存在额度限制。而经济企稳预期遭遇挑战，可能抑制资金流入热情。从上周的RQFII-ETF等情况看，仍呈现出净流入，但流入量开始有所放缓，人民币由升转贬，均预示流入将放缓。

3、又见IPO，影响几何？证监会上周下发6月以来的第三次IPO批文，共11家企业，拟融资63亿元。我们认为对市场会有小幅负面影响，本次IPO规模稍大，恰逢月末且时间集中，资金冻结很可能超过7月份一批，带来资金面扰动。而毕竟股市已经累计了较大涨幅，也容易受到外在因素的冲击。

**转债供求跟踪**

1、需求端。我们的微观调研显示近三周部分债基出现净申购，除了套利资金之外，个人投资者开始有一些小幅申购。此外，QFII客户从6月底以来对转债保持了较高的关注度，与沪港通节奏相匹配。不过，从新债基发行情况看，仍非常艰难，受理财挤压的状况仍明显。

2、供给端。股市上涨之后，个券赎回数量明显增多。不过，除近期顺利发行的通鼎之外，还有吉视传媒、齐峰新材两只转债过会待发行，但规模都有限。下半年，100亿元的电力转债（不安排优先配售）和40亿元的可交换债值得关注。简言之，短期看，供求关系基本是中性偏正面，中期存在小幅压力。

**策略观点维持近期基本看法**

稍作补充：1、短期转债市场可能震荡休整，源于股市超买、本轮反弹逻辑遇挑战、资金流入断档期、IPO重启等。

2、节奏上，经济预期差已经消失，沪港通预期差正在反应，我们坚持行情“过半但非终结”的判断。“过半”意味着增持机会在减少，局部作止盈。而“非终结”意味着保持转债仓位、核心品种仍需坚守。如调整到临近20日均线，考虑重新增持。

3、中期看，“情绪>估值>业绩”逻辑线条中，业绩推动弱决定牛市基础还不牢固，情绪驱动预示行情的阶段性。但估值修复决定股市底部抬升，叠加转债品种的丰富，转债不再如过去三年可有可无，配置价值提升.

4、个券方面，短期经济企稳预期与政策预期此消彼长，沪港通推动力阶段性减弱，蓝筹股转为震荡修整，政策敏感型题材机会不出意料此起彼伏。但热点轮动较快，且小盘转债流动性不佳、价位已经普遍较高，市场可操作性下降。本周来看，经过此前仓位和板块调整后，投资者可以按兵不动。沪港通板块埋伏为主，核电、国企改革等题材转债仍有持有价值。

**个券点评**

工行、国电转债将于近日付息，工行实际溢价率已经为负。深燃会否受益于重庆燃气IPO值得关注。博汇如预期出现调整，投资者仍应保持观望。海直董事会审议通过了该转债的赎回议案。

通鼎中签率低于预期，源于申购热情火爆，本周预计上市，110元以下建议关注配置机会。(完)