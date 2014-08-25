中国资管：上周银行理财产品发行800款，一个月内固收产品预期收益下降

路透北京8月25日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（8月16日-8月22日）87家银行共发行了800款理财产品，发行银行数较上 期报告增加17家，产品发行量减少1款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共202款，市场占比为25.25% ；非保本型理财产品共598款，市场占比为74.75%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 322 40.25% +6 其中：人民币 307 外币 15 组合投资类 435 54.38% -15 融资类 1 0.13% +1 结构性产品 42 5.25% +7 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 27 4.16% 下降16个基点 1个月至3个月（含） 381 5.04% 上升1个基点 3个月至6个月（含） 147 5.25% 下降8个基点 6个月至1年（含） 170 5.44% 上升1个基点 1年以上 13 5.60% 下降23个基点 上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1825天；预期年化收益率 最低2.70%，最高为7.50%，与上期报告相比，最低预期收益率与上周持平，最高预期收益率 上升120个基点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 27 3.66% 4.16% 1个月至3个月 381 51.63% 5.04% 3个月至6个月 147 19.92% 5.25% 6个月至1年 170 23.04% 5.44% 1年以上 13 1.76% 5.60% 上周共发行21款外币理财产品。其中，美元理财产品12款，较上期减少8款。 **224款产品实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有1136款产品到期，公布了到期收益率的229款产品中,224 款实现最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品492款，债券和货币市场工具类产品583 款，结构性产品59款，融资类产品1款，其它类产品1款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有43款，总体占比18.78%。其中，27款来自 城市商业银行，11款来自股份制商业银行，2款来自农村商业银行，3款来自国有银行；从投 资领域来看，结构性产品1款，融资类产品1款，债券类产品18款，组合投资类产品23款。 到期收益率最高的产品为江苏银行发行的“聚宝财富2012稳健3号C款”，该融资类产品 投资期限为913天，实现了9.20%的年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 黄凯)