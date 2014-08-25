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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 12:29 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行800款，一个月内固收产品预期收益下降

路透北京8月25日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（8月16日-8月22日）87家银行共发行了800款理财产品，发行银行数较上
期报告增加17家，产品发行量减少1款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共202款，市场占比为25.25%
；非保本型理财产品共598款，市场占比为74.75%。
 
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     322        40.25%          +6
    其中：人民币         307        
           外币           15        
    组合投资类           435        54.38%          -15
    融资类                 1         0.13%          +1
    结构性产品            42         5.25%          +7
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     27       4.16%         下降16个基点
    1个月至3个月（含） 381       5.04%         上升1个基点
    3个月至6个月（含） 147       5.25%         下降8个基点
    6个月至1年（含）   170       5.44%         上升1个基点
    1年以上             13       5.60%         下降23个基点    

    上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1825天；预期年化收益率
最低2.70%，最高为7.50%，与上期报告相比，最低预期收益率与上周持平，最高预期收益率
上升120个基点。


    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限          产品数量（款   占比      平均预期年收益率
               ）                       
 1个月以下     27              3.66%    4.16%
 1个月至3个月  381            51.63%    5.04%
 3个月至6个月  147            19.92%    5.25%
 6个月至1年    170            23.04%    5.44%
 1年以上       13              1.76%    5.60%
 
    上周共发行21款外币理财产品。其中，美元理财产品12款，较上期减少8款。
  
    
    **224款产品实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有1136款产品到期，公布了到期收益率的229款产品中,224
款实现最高预期收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品492款，债券和货币市场工具类产品583
款，结构性产品59款，融资类产品1款，其它类产品1款。

    上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有43款，总体占比18.78%。其中，27款来自
城市商业银行，11款来自股份制商业银行，2款来自农村商业银行，3款来自国有银行；从投
资领域来看，结构性产品1款，融资类产品1款，债券类产品18款，组合投资类产品23款。

    到期收益率最高的产品为江苏银行发行的“聚宝财富2012稳健3号C款”，该融资类产品
投资期限为913天，实现了9.20%的年化收益率。（完）   

 (整理 李贺; 审校 黄凯)
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