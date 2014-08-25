中国货币市场：主要回购利率续小降，隔夜充裕而七天可跨月供不应求

路透上海8月25日 - 中国银行间资金市场周一主要回购利率 继续小跌，隔夜资金供给颇充裕，而七天品种部分大行虽有融出该期限，但因可跨月基本供不应求，考虑到本周四和周五开始的新股申购巨额资金冻结压力，场内谨慎心态仍在。

市场人士并指出，央行周四将以国库现金定存方式向市场输血，不过预计此次IPO申购资金冻结规模应不小，机构仍关注央行是否会根据市场状况，在公开市场等方面有所动作。

“隔夜不少，跨月七天的需求挺大的，”华东一商业银行交易员称。

她并指出，今日政策性银行和部分大型国有商业银行均有融出资金，包括七天期限，但仍难完全满足市场需求，而城商行等部分机构对下半周新股申购带来的资金扰动报谨慎看法，融出资金期限选择落在周四前。

本周四和周五6月新股重启后的第三批新股发行申购将开始，沪深两市累计有10只新股申购，而路透统计数据显示，7月下旬的第二轮新股申购资金规模峰值达6,547亿元人民币。

上海一商业银行交易员也表示，今日七天期限开盘价仍有指导现象，券商和基金对跨月资金需求不小，拆借难度也较大。

上述两位交易员均表示，有分析报告指，下半周新股申购日均冻结资金预计在万亿元规模，不过在国务院要求降低融资成本的大背景下，又有国库现金定存助力，预计资金大幅波动的空间有限，“央行估计也会比较谨慎的。”上述上海交易员称。

财政部周五公告称，将于周四(28日)进行今年第九期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，存款期限三个月，计划存款量600亿元人民币。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。上周央行公开市场操作仍不温不火地维持中性态度，全周仅净投放110亿元人民币。这显示央行目前尚无改变政策方向的意图，仍有意维持紧平衡。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8301 2.8456 -1.55

七天 3.3311 3.3936 -6.25

14天 3.8720 3.9237 -5.17

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.9500 3.2400 +71.00

七天 6.1200 4.1350 +198.50

14天 5.3100 4.6500 +66.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8410 2.9500 -10.90

七天 3.5000 3.5000 +0.00

14天 4.0000 3.9600 +4.00

Shibor

其中:隔夜 2.8410 2.8430 -0.20

七天 3.3630 3.3690 -0.60

三个月 4.6758 4.6764 -0.06