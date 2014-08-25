中国货币市场：主要回购利率续小降，隔夜充裕而七天可跨月供不应求

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透上海8月25日 - 中国银行间资金市场周一主要回购利率 继续小跌，隔夜资金供给颇充裕，而七天品种部分大行虽有融出该期限，但因可跨月基本供不应求，考虑到本周四和周五开始的新股申购巨额资金冻结压力，场内谨慎心态仍在。
市场人士并指出，央行周四将以国库现金定存方式向市场输血，不过预计此次IPO申购资金冻结规模应不小，机构仍关注央行是否会根据市场状况，在公开市场等方面有所动作。
“隔夜不少，跨月七天的需求挺大的，”华东一商业银行交易员称。
她并指出，今日政策性银行和部分大型国有商业银行均有融出资金，包括七天期限，但仍难完全满足市场需求，而城商行等部分机构对下半周新股申购带来的资金扰动报谨慎看法，融出资金期限选择落在周四前。
本周四和周五6月新股重启后的第三批新股发行申购将开始，沪深两市累计有10只新股申购，而路透统计数据显示，7月下旬的第二轮新股申购资金规模峰值达6,547亿元人民币。
上海一商业银行交易员也表示，今日七天期限开盘价仍有指导现象，券商和基金对跨月资金需求不小，拆借难度也较大。
上述两位交易员均表示，有分析报告指，下半周新股申购日均冻结资金预计在万亿元规模，不过在国务院要求降低融资成本的大背景下，又有国库现金定存助力，预计资金大幅波动的空间有限，“央行估计也会比较谨慎的。”上述上海交易员称。
财政部周五公告称，将于周四(28日)进行今年第九期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，存款期限三个月，计划存款量600亿元人民币。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。上周央行公开市场操作仍不温不火地维持中性态度，全周仅净投放110亿元人民币。这显示央行目前尚无改变政策方向的意图，仍有意维持紧平衡。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8301 2.8456 -1.55
七天 3.3311 3.3936 -6.25
14天 3.8720 3.9237 -5.17
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.9500 3.2400 +71.00
七天 6.1200 4.1350 +198.50
14天 5.3100 4.6500 +66.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8410 2.9500 -10.90
七天 3.5000 3.5000 +0.00
14天 4.0000 3.9600 +4.00
Shibor
其中:隔夜 2.8410 2.8430 -0.20
七天 3.3630 3.3690 -0.60
三个月 4.6758 4.6764 -0.06
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。