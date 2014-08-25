美国个股：高盛以价值12亿美元和解协议，结束美国监管机构诉讼

迄今为止，FHFA在提告的18项诉讼中已经了结15项，追回173亿美元罚金，涉案银行包括美国银行 、德意志银行 和摩根士丹利 。

在FHFA对高盛的最主要诉讼案中，后者被控在2005-2007年向房利美和房贷美销售逾111亿美元抵押贷款支持证券时，误导这两大贷款融资机构。

高盛否认上述指控，在和解协议中也未承认过失。FHFA称，据和解协议，高盛将向房利美和房贷美分别支付约10亿和21.5亿美元。

高盛在声明中称，到今年第二季时的诉讼准备金，本案的大部分费用已经提列。

“我们很高兴解决了这些问题，”高盛总法律顾问Gregory Palm在声明中称。

本次和解金额超过了高盛与美国证券交易委员会(SEC)的5.5亿美元和解案，后者旨在了结高盛在2010年销售次级抵押贷款产品的相关指控。

美国司法部继续调查高盛的抵押贷款支持证券销售情况。司法部周四宣布，与美国银行就抵押贷款证券达成166.5亿美元和解协议。

FHFA仍继续与其他三家银行的诉讼，分别是汇丰 、野村控股 和苏格兰皇家银行 。