《全球汇市》欧元兑美元跌至近一年低位，因德拉吉讲话立场温和

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3205 1.3242 -0.28 -3.93 1.3745
美元/日圆 104.19 103.92 +0.26 -1.05 105.30
欧元/日圆 137.58 137.61 -0.02 -4.94 144.73
美元/瑞郎 0.9156 0.9138 +0.20 +2.55 0.8928
英镑/美元 1.6563 1.6569 -0.04 +0.04 1.6556
美元/加元 1.0951 1.0944 +0.06 +3.12 1.0620
澳元/美元 0.9315 0.9310 +0.05 +4.51 0.8913
新西兰元/美元 0.8346 0.8407 -0.73 +1.71 0.8206
澳元/日圆 97.050 96.750 +0.31 +3.41 93.850
新西兰元/日圆 86.960 87.370 -0.47 +0.64 86.410
英镑/日圆 172.57 172.19 +0.22 -1.01 174.33
澳元/新西兰元 1.1157 1.1050 +0.97 +2.85 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/许娜/戴素萍/陈宗琦；审校 王兴亚/杜明霞/白云/蔡美珍)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。