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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 13:09 BJT

《全球汇市》欧元兑美元跌至近一年低位，因德拉吉讲话立场温和

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3205 1.3242 -0.28 -3.93 1.3745

美元/日圆 104.19 103.92 +0.26 -1.05 105.30

欧元/日圆 137.58 137.61 -0.02 -4.94 144.73

美元/瑞郎 0.9156 0.9138 +0.20 +2.55 0.8928

英镑/美元 1.6563 1.6569 -0.04 +0.04 1.6556

美元/加元 1.0951 1.0944 +0.06 +3.12 1.0620

澳元/美元 0.9315 0.9310 +0.05 +4.51 0.8913

新西兰元/美元 0.8346 0.8407 -0.73 +1.71 0.8206

澳元/日圆 97.050 96.750 +0.31 +3.41 93.850

新西兰元/日圆 86.960 87.370 -0.47 +0.64 86.410

英镑/日圆 172.57 172.19 +0.22 -1.01 174.33

澳元/新西兰元 1.1157 1.1050 +0.97 +2.85 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/许娜/戴素萍/陈宗琦；审校 王兴亚/杜明霞/白云/蔡美珍)
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