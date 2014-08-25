泰国国王任命军方领导人巴育担任新总理

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路透曼谷8月25日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国国王普密蓬周一签署御令，任命全国维持和平秩序委员会主席、陆军司令巴育为泰国总理。这为组建临时政府铺平道路。

上周四，由军方主导的国家立法议会(NLA)选举巴育为总理，197名议员中有191人投了赞成票。巴育是唯一的候选人。

获得国王普密蓬的批准只是一个形式。未来几周巴育将组建临时政府，权力仍将牢牢掌握在军方手中。

“国王已经批准巴育将军担任总理，从今天起管理国家。”皇家公报周一在其官方网站上发布声明称。

周一晚些时候，巴育将在军方曼谷总部参加总理任命仪式。（完）