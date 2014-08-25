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货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 13:08 BJT

新加坡数据：7月CPI较上年同期上升1.2%，核心CPI同比增长2.2%

路透新加坡8月25日 - 新加坡周一公布的数据显示，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.2%，路透调查预估为上升2.1%；7月核心CPI较上年同期上升2.2%，路透调查预估为上升2.4%。

新加坡金管局重申其2014年整体通胀率预估为1.5-2.0%，核心通胀率预估为2-3%。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)
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