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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 13:11 BJT

香港股市：早盘微跌，财报扶助部分权重股走势

路透香港8月25日 - 香港股市周一微跌，主要受业绩因素影响。

截至中午，恒生指数 下滑0.2%至25,065.73点。恒生国企指数 跌0.1%。

财报扶助部分权重股走势，中石化 上扬2.5%，因第二季获利增长36%。

国药集团 涨3.9%至17个月高点，此前第一季净利升至14.7亿元人民币，上年为11.5亿元人民币。

而比亚迪 下挫1.2%，因第一季净利下滑16%，令人失望。

华润燃气 大跌9.7%，华润创业 走低3.2%。(完)
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