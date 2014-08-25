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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 13:50 BJT

《汇市简讯》澳元/美元展现韧性，受交叉盘买兴支撑

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* 澳元/美元过去几个小时都稳居于开盘水准(0.9315)附近

* 盘初一度出现卖压，将澳元/美元打至0.9289，但为时不久，受交叉盘活动支撑

* 今日市场主要题材聚焦欧元/澳元卖盘，及特别是澳元/新西兰元买盘

* 澳元/新西兰元投资人士今早买盘热切

* 澳元/新西兰元若突破1.12，将上看1.15 (完)

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(编译 张若琪 审校 于春红)
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