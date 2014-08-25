台湾股市：小幅收高，短线料陷入整理

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透台北8月25日 - 台湾股市周一收高0.11%，表现略强于亚洲区域股市。分析师指出，大盘上周五收复季线后，今日多在平盘附近消化卖压，预料短线指数在9,400点附近整理，等待下一波行情发起的机会。
台湾加权股价指数 收高0.11%至9,390.62点；今日成交初值 为754.74亿台币，上交易日修正后为1,045.30亿。
〞上周五虽然大涨，今天没出现拉回，整体走势算强。〞日盛投顾协理钟国忠说。
他预料，大盘短线应该会沿着五日线缓步消化高档套牢卖压，指数会在9,400点上下100点震荡整理，本周观察重点在于周四鸿海 的除权息走势，当日也是摩台指结算日，多空应该会有所表态。
本地时间14:49时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 小跌0.06%。(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。