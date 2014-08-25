台湾股市：小幅收高，短线料陷入整理

路透台北8月25日 - 台湾股市周一收高0.11%，表现略强于亚洲区域股市。分析师指出，大盘上周五收复季线后，今日多在平盘附近消化卖压，预料短线指数在9,400点附近整理，等待下一波行情发起的机会。

台湾加权股价指数 收高0.11%至9,390.62点；今日成交初值 为754.74亿台币，上交易日修正后为1,045.30亿。

〞上周五虽然大涨，今天没出现拉回，整体走势算强。〞日盛投顾协理钟国忠说。

他预料，大盘短线应该会沿着五日线缓步消化高档套牢卖压，指数会在9,400点上下100点震荡整理，本周观察重点在于周四鸿海 的除权息走势，当日也是摩台指结算日，多空应该会有所表态。