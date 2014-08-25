中港个股：中国太保海外投资推进将加快，已与境外机构展开接触

路透上海8月25日 - 中国的大型保险公司海外投资步伐正不约而同地加快。继中国平安 之后，中国第三大寿险公司中国太保 高层周一亦表示，公司将加快推进海外投资计划，正与境外机构进行接触。

“考虑到集团险资来源更多在于人民币，随着人民币汇率波动性逐渐减小，我们（海外投资）推进会加快。”中国太保旗下太平洋资产管理有限公司总经理于业明在业绩会上表示。

他指出，在投资品种上，无论是权益类、定息类还是另类资产，公司都在与境外机构积极接触。

中国平安 高层上周亦在业绩会上表示，鉴于人民币升值给海外投资带来的风险正在得到消化，公司会逐步加大海外投资比例，重点关注公用事业和基建类项目。

于业明还表示，太保近阶段加大了定向增发和可转债等方面的投资，因为公司研究发现，很多增发及可转债项目可以在较长期限获得价值提升，既可在下行中抵御风险，又可在上行中分享增长的收益。从目前投资来看，太保选择的品种投资收益良好。

他说，未来太保亦会考虑对符合险资属性的优先股进行投资。目前优先股仍处“将推未推”的阶段，尚没有一家公司成功发行优先股，目前来讨论优先股投资对其他资产类别的挤出效应还为时为早。

**积极布局健康保险**

在谈及国务院“新国十条”对保险行业及太保的影响时，中国太保董事长高国富表示，中央政府已将商业寿险作为国内养老保险的三大重要支柱之一，因此未来养老保险和健康保险都存在重大的发展机遇，而且新政还支持保险公司介入健康、医疗、养老产业的投资，将大大拓展保险公司的业务领域。

高国富指出，公司亦在健康保险方面积极布局，太保与安联 筹建的合资公司太保安联健康保险公司将于明年上半年开业，同时太保对养老、健康设施、医疗机构的投资亦在研究中。

农业保险则成为财产保险一大增长亮点，中国太保计划出资收购安信农业保险股份有限公司34.34%股权。他说，若该项收购获批，安信农信的营业区域将利用太保的业务网络，由目前的长三角地区扩大到全国地区。

中国太保周日晚间公布中报，上半年实现净利润68.48亿元人民币，同比增长25.3%；每股收益0.76元。集团年化净投资收益率4.9%，同比提升0.1个百分点。

公司公告还显示，中国太保计划对旗下寿险和产险进行增资。太保寿险本次拟增资8.2亿股，增资价格每股为5.58元，共增资45.756亿元，太保按现有股比需投入资金近45亿元。太保产险本次计划增资20.286亿元，中国太保按现有股比需投入19.98亿元。