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货币新闻 | 2014年 8月 26日 星期二 16:30 BJT

中港股业绩：农行上半年净利同比增长12.6%，期末不良贷款率1.24%

路透北京8月26日 - 中国第三大银行--中国农业银行 周二公布，今年上半年净利同比增长 12.6%；6月末不良贷款率1.24%，比上年末上升0.02个百分点。

农行半年报显示，上半年实现净利润1,040亿元人民币，接近于汤森路透I/B/E/S综合多名分析师的预测值1,043亿元。该行上年同期净利则为924亿元。上半年净息差为2.93%，同比上升19个基点。

截至上半年末，农行核心一级资本充足率为8.65%，资本充足率为11.89%；不良贷款拨备覆盖率为346.4%。（完）

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