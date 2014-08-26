中港股业绩：农行上半年净利同比增长12.6%，期末不良贷款率1.24%

欧洲政经：欧盟告诫英国，不要想当然认为金融业会被纳入自贸协议
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
路透北京8月26日 - 中国第三大银行--中国农业银行 周二公布，今年上半年净利同比增长 12.6%；6月末不良贷款率1.24%，比上年末上升0.02个百分点。
农行半年报显示，上半年实现净利润1,040亿元人民币，接近于汤森路透I/B/E/S综合多名分析师的预测值1,043亿元。该行上年同期净利则为924亿元。上半年净息差为2.93%，同比上升19个基点。
截至上半年末，农行核心一级资本充足率为8.65%，资本充足率为11.89%；不良贷款拨备覆盖率为346.4%。（完）
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路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币
路透4月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美 国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/4/25 10:00 CNC.N Q1 2017 Centene Corp 2017/4/25 10:30 BHI.N Q1 2017 贝克休斯(Baker Hughes) 2017/4/25 10:45 XRX.N Q1 2017 施乐(全录,Xerox) 2017/4/25 NTS ARNC.N Q1 2017 Arconic Inc 2017/4/25 11:00 MAS.N Q1 2017 Masco Corp 2017/4/25 11:30 CAT.N