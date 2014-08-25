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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 14:17 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：杰克森霍尔的央行年会仍在发酵

0604 GMT

* 欧元/美元下滑0.27%，美元/日圆上涨0.25%，新西兰元/美元下滑0.50%，澳元/新西兰元上涨0.76%。

* 日股日经指数上涨0.48%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.05%，美国10年期公债收益率报2.4033%。

* 美联储内部压力渐增，要求指明新的政策道路。

* 欧洲通缩疑虑罩顶，乌克兰局势仍是关注焦点。

* 日本央行总裁黑田东彦表示，央行可能必须继续进行其积极的货币宽松政策“一段时间”，才能完全击败通缩。 (完) (编译 高琦 审校 蔡美珍)
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