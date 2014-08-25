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市场报道 | 2014年 8月 25日 星期一 14:20 BJT

《汇市简讯》欧元/美元收在周线云区下方令多头受挫

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* 依然在1.3295做空欧元/美元，目标是1.3110

* 停止单目标下移，目前在1.3260

* 周五收在周线云区底部1.3317下方，这损及多头走势

* 空头寻求日线收在1.3219下方

* 1.3219是1.2740-1.3995升势的61.8%回档位，若跌破此处，将进一步令多头受挫

* 技术图：link.reuters.com/maf72w

(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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