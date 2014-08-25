版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 14:23 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收低，因美联储提前升息前景提振美元

路透首尔8月25日 - 韩国韩元兑美元周一小幅收跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)提前升息的前景提振美元。

韩元/美元 国内收报1,020.2。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐