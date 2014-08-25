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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 14:26 BJT

《汇市简讯》美元/日圆多头目前占据上风

0618 GMT

* 美元/日圆多头获得更多市场主导权

* 多头现在寻求让日线收在104.34上方

* 104.34为105.45-100.76跌势的76.4%回档位

* 一目均衡转换线和基准线呈偏多排列

* 建议在103.60处做多

* 技术图：link.reuters.com/naf72w

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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