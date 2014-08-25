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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 14:27 BJT

韩国股市：小幅收高，但三星电子创一年盘中低点

路透首尔8月25日 - 韩国股市周一小幅收高，盘中大部分时间持平，投资者暂不愿意大幅押注，因此前杰克森霍尔央行会议传来强硬讯息。

韩国综合股价指数 收高0.2%至2,060.89点。

权重股三星电子 下挫1.52%，当日创下一年盘中低点，因市场担忧当前季度获利恐低于预期。(完)
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