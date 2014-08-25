《路透晚报》--8月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国铁路：投融资体制改革是铁路改革关键，要吸引社会资本参与--总理

中国国务院总理李克强近日表示，铁路投资再靠国家单打独斗和行政方式推进走不动了，非改不可。投融资体制改革是铁路改革的关键，要以此为突破口，探索如何更好吸引社会资本参与。

--中国审计：审计署跟踪审计部分地区政府性债务，去年6月后增速放缓

管控地方政府性债务风险是中国的重要经济任务。国家审计署今年对部分地方进行跟踪审计发现，抽审地区政府性债务余额增长3.79%，比2013年前6个月平均增速下降7个百分点，债务增速有所放缓。

--中国环境：力争2017年试点地区排污权有偿使用和交易制度基本建立--国务院

中国国务院办公厅周一表示，要严格落实污染物总量控制制度，目标是到2017年试点地区排污权有偿使用和交易制度基本建立，试点工作基本完成。

--两岸关系：台湾海基会称副董事长一职将异动，但仅是〞小小波澜〞

台湾担任两岸谈判的半官方单位--海峡交流基金会(海基会)董事长林中森周一表示，该会副董事长兼秘书长张显耀将有异动，但一切依法处理，且两岸关系不因〞小小波澜〞而受影响。

--香港数据：7月出口值按年升6.8%，因许多亚洲市场录得显着增幅

香港政府统计处周一公布，7月整体出口值按年增长6.8%，较6月出口值按年增长11.4%有所回落，同期进口值亦升7.5%。

--台湾数据：7月工业生产指数较上年同期升6.08%

台湾经济部周一公布，7月工业生产指数较上年同期升6.08%，上月修正后为升8.61%。

【金融】

--中国金融：财政部今年后几月将择机在港发行120亿元人民币国债--新华

中国财政部表示，根据国务院批准的2014年人民币国债发行方案，今年后几月将择机在港发行120亿元人民币国债。

--中国金融：四大行8月前17天新增贷款560亿，全月是否乏力仍存疑--报载

上海证券报周六报导称，8月前17日中国四大行新增贷款投放仅为560亿元人民币，前10日这一数字约为360亿。市场人士认为，数据仍反映出有效需求不足，而存款继续负增长等也可能是重要原因；但亦有机构认为前两周的信贷投放尚不能代表全月状况。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购含七天和14天。

--新债招标：中国农发行三年债收益率4.7927%，五年4.8991%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的三年及五年期固息增发债，中标收益率分别为4.7927%和4.8991%；两期债的投标倍数分别为3.01倍和3.74倍。

--中国债市动态：现券及IRS窄幅波动，本周资金面演变为关注重点

中国银行间市场周一早盘现券收益率及IRS均窄幅波动，本周资金面将面临密集新股IPO和月末因素的双重考验，尽管目前流动性尚未现明显收紧，但未来几天如何演变仍为关注重点，面对不确定性机构多谨慎交投。

--中国货币市场：主要回购利率续小降，隔夜充裕而七天可跨月供不应求

中国银行间资金市场周一主要回购利率继续小跌，隔夜资金供给颇充裕，而七天品种部分大行虽有融出该期限，但因可跨月基本供不应求，考虑到本周四和周五开始的新股申购巨额资金冻结压力，场内谨慎心态仍在。

--中国资管：上周26款集合信托产品发行，募集规模减少期限缩短

中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（8月16-22日）共有17家信托公司发行了26款集合信托产品，发行量环比减少11款。

--中国资管：上周银行理财产品发行800款，一个月内固收产品预期收益下降

中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（8月16-22日）87家银行共发行了800款理财产品，发行银行数较上 期报告增加17家，产品发行量减少1款。

--中国债市：信用债估值窄幅波动，其中短端波幅略明显--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一发布的非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值窄幅波动，而一及三年短端的变动幅度较五年以上期限要略明显。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期连续第三天收低，多空交织促交投偏谨慎

中国人民币兑美元即期周一小幅收低，与中间价同向。日内围绕上日收盘价反复波动，尾盘时波动加剧，最终在油盘购汇引领下收低。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌，新股将密集发行加剧大盘调整压力

中国股市沪综指周一收跌，本周新股将密集发行加剧大盘调整压力。分析师并指出，沪综指2,250点一线为去年三季度以来的相对高点，且为前期密集成交区，技术面阻力较大，后市大盘料呈震荡走势。

--《焦点》亨氏中国召回事件凸显食品追溯重要性

美国亨氏（H.J. Heinz）在中国召回米粉事件，凸显中国本土企业和外资企业面临的一个重要挑战：在中国，如何对产品中不同来源的原料进行有效追溯？

--中国证券：统一证券帐户平台10月上线，放开“一人一户”限制

中国证券登记结算公司发布修订后证券帐户管理规则，10月1日起执行。新规取消目前“一人一户”限制，今后投资者在一个总帐户下可开设多个不同类型的帐户。

--中港证券：港交所称沪港通连接测试顺利完成，市场演习准备就绪

香港交易及结算所（港交所）称，沪港通的连接测试已告顺利完成，为即将举行的市场演习作好准备。

--汽车产业：中国当局要求德国汽车配件商在中国建立合资企业--报载

德国汽车配件生产商ElringKlinger执行长Stefan Wolf对斯图加特日报称，中国当局已告知德国三家汽车配件生产企业，他们不能再独立经营中国分支，要与中国本土企业组建合资企业。

--中国黄金：上海黄金国际板反响热烈，外资欲测试人民币改革效果

中国筹备中的国际黄金交易中心签约成员数量超过目标，因外资银行和贸易公司寻求直接进入中国，测试允许他们用人民币交易大宗商品的改革效果。

--中国个股：大量敞口美元债务给宝钢带来汇兑损失，超低财务费用难再现

中国最大钢铁企业之一的宝钢股份上半年净利下滑，汇兑损失意外地成为主因。公司高层周一表示，宝钢有大量美元融资采取敞口策略，上半年人民币汇率贬值给公司带来损失。今后随着人民币兑美元汇率双向波动，以往超低财务费用现象可能不会再现。

--中港个股：中国太保海外投资推进将加快，已与境外机构展开接触

中国的大型保险公司海外投资步伐正不约而同地加快。继中国平安之后，中国第三大寿险公司中国太保高层周一亦表示，公司将加快推进海外投资计划，正与境外机构进行接触。

--中港个股：神华能源调低全年产量及经营指标，早盘盘初股价跌逾1%

面对煤价低位运行，中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司决定调低今年产量及各项经营指标，周一早盘盘初股价跌逾1%。

--中港股业绩：中石化上半年实现净利润325亿元，同比增长7.5%

亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司周五晚间公布，按照国际会计准则，上半年实现净利润325.43亿元人民币，同比增长7.5%。

--中股业绩：国电电力上半年净利同比跌5.67%，拟发至多30亿元公司债