新债招标：中国农发行三年债收益率4.7927%，五年4.8991%--业内人士

东南亚股市：大多上涨，菲律宾股市创七个月收盘高位

路透5月4日 - 东南亚股市周四大多上涨，菲律宾股市 创2016年9月以来最高收位，受矿业股上涨提振，因菲律宾国会议员此前否决环境部长洛佩斯(Regina Lopez)的任命案。 菲律宾国会议员周三结束了与洛佩斯10个月的斗争。洛佩斯整顿矿业的行动受到总统杜特尔特的支持，但矿商要求其辞职。 Apex Mining 一度跳涨20.2%至逾两个月高点，收盘涨6.4%。Philex Mining 收涨0.4%，盘中一度上涨1.3%。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.4%，因美国股市在美联储发表鹰派政策声明后表现低迷。 美联储淡化首季经济成长疲弱的影响，强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。 新加坡股市 下跌，受金融股拖累。星展集团控股 跌1.8%，华侨银行 跌0.2%。 马来西亚股市 触及近两周收盘低位，受金融板块