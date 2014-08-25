新债招标：中国农发行三年债收益率4.7927%，五年4.8991%--业内人士

投行观点：Aegion Corp目标价由26下调至24美元，评级为中性--D.A. Davidson
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路透上海8月25日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的三年及五年期固息增发债，中标收益率分别为4.7927%和4.8991%；两期债的投标倍数分别为3.01倍和3.74倍。
农发行另外还有一期一年期固息债将于北京时间15:30结束招标。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，1/3/5年最新收益率分别为4.4180%、4.7538%和4.9455%。
上述一年期为该行今年第44期金融债，三年为第40期 第一次增发，票面利率为4.92%；五年为第39期 第三次增发，票面利率为4.95%。
具体发行条款如下：
44期 40期第一次增发 39期第三次增发
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
招标方式 1年：单一利率中标(荷兰式)
3/5年：单一价格中标（荷兰式）
缴款日 9月2日 9月1日 9月1日
起息日 9月2日 7月21日 7月16日
发行期 8/26-9/2 8/26-9/1 8/26-9/1
上市日 9月4日 9月5日 9月5日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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路透5月4日 - 东南亚股市周四大多上涨，菲律宾股市 创2016年9月以来最高收位，受矿业股上涨提振，因菲律宾国会议员此前否决环境部长洛佩斯(Regina Lopez)的任命案。 菲律宾国会议员周三结束了与洛佩斯10个月的斗争。洛佩斯整顿矿业的行动受到总统杜特尔特的支持，但矿商要求其辞职。 Apex Mining 一度跳涨20.2%至逾两个月高点，收盘涨6.4%。Philex Mining 收涨0.4%，盘中一度上涨1.3%。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.4%，因美国股市在美联储发表鹰派政策声明后表现低迷。 美联储淡化首季经济成长疲弱的影响，强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。 新加坡股市 下跌，受金融股拖累。星展集团控股 跌1.8%，华侨银行 跌0.2%。 马来西亚股市 触及近两周收盘低位，受金融板块