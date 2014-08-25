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货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 15:10 BJT

新债招标：中国农发行三年债收益率4.7927%，五年4.8991%--业内人士

路透上海8月25日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的三年及五年期固息增发债，中标收益率分别为4.7927%和4.8991%；两期债的投标倍数分别为3.01倍和3.74倍。

农发行另外还有一期一年期固息债将于北京时间15:30结束招标。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，1/3/5年最新收益率分别为4.4180%、4.7538%和4.9455%。

上述一年期为该行今年第44期金融债，三年为第40期 第一次增发，票面利率为4.92%；五年为第39期 第三次增发，票面利率为4.95%。

具体发行条款如下：

44期 40期第一次增发 39期第三次增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标方式 1年：单一利率中标(荷兰式)

3/5年：单一价格中标（荷兰式）

缴款日 9月2日 9月1日 9月1日

起息日 9月2日 7月21日 7月16日

发行期 8/26-9/2 8/26-9/1 8/26-9/1

上市日 9月4日 9月5日 9月5日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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