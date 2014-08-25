《交易视点》IPO和月末因素影响资金面，利率可能震荡上行--广发银行

路透上海8月25日 - 中国广发银行最新报告认为，IPO带来的资金波动是市场焦点。现在普遍预期月末资金面较紧，跨月资金需求较多。公开市场方面，正回购的影响继续减弱，本周将实现净投放。上周收益率震荡就体现了资金隐含的不确定性，本周这种不确定很可能变成现实。至于回购开盘利率能否继续压住，拭目以待。

基本面的影响依然偏弱，汇丰PMI偏低预示中采PMI也不佳。预期本周利率将震荡上行，短端上涨幅度更大。IRS易上难下，既要看资金松紧，也要看R007如何变化。

**资金面平衡偏紧，债券料震荡上行**

资金方面，本周会继续收紧，IPO和月末影响共同来袭，情况不容乐观。本周四周五，分别有8只和2只新股发行，市场普遍预期冻结资金在万亿左右。即使达不到万亿规模，两天10只新股也足以造成资金面波动。回顾6月下旬，当时也是IPO和月末因素共同推高了资金利率，所以这道坎还是要足够重视。

公开市场方面，本周到期650亿，预计会小幅净投放，以应对即将到来的资金收紧。再看现在的资金市场，R007开盘利率低至3.16%后，反弹至3.3%，下周可能继续走高。而且日终加权利率明显高于开盘利率，使得FR007也不低。综上对本周资金面的判断是平衡至偏紧状态，左右R007的两股力量——开盘利率和实际融出利率——其实力对比将出现变化，R007会继续走高。

债券方面，震荡的状态短期很难改变，本周的资金影响或许会令债市做出短期方向选择——利率整体震荡上行。其实经历过最近一个月多月，不论何种利好，债券利率接近前低点时，始终无法突破。3年国开4.6%，7年国开4.95%，10年国开5.0%，这些位置都出现过大量成交，但利率无法继续走低。其中的情绪相信各位交易员都能体会出来：这种靠交易盘为参与主体的市场，无法实现有效的向下突破。

立足当前看本周，思路比较简单。偏紧的资金很可能会推动利率上涨，在现在偏平的曲线状态下，即使整体平行上移，长端的风险也更大，除非是平坦化上涨。当然幅度可能不大，毕竟IPO是短期冲击，且资金仍然留在银行间市场。看远一些，9月初，资金会有所宽松，但缴准的影响接踵而至，并没有明显利好债券的局面出现。所以建议债券头寸可适当降低，尤其是长端品种。CP和反税后的国债是比较好的持有选择。

IRS上周的反弹显示出资金偏紧的预期开始实现，本周这一局面会有进一步发展，相信IRS利率将继续反弹。这段时间国开行对回购利率的压制，是导致IRS利率迟迟不能反弹的主要原因。本周临近月末，如果回购利率不能继续被压制，那么IRS将继续上涨。上周五四大行信贷增量偏低的消息，一度令IRS快速下降3bp，不过根据经验，这种情况不代表当月信贷数据一定很差。当然，各种传言从来都是市场上不可忽视的因素，小规模顺势交易可以，但短期大方向还是向上的。所以不要贸然根据消息疯狂卖出。

综上，本周的思路比较简单，在月末和IPO的关键时点，资金很可能出现波动，建议多看少动，保持支付固定仓位。观察R007走势，不要因为资金紧张就大量支付固定利率。

**上周市场回顾：债券曲线略有平坦**

上周的收益率如我们所料，主要是震荡走势，债券曲线略有平坦。从实际资金面来看，由于缴税的原因，资金供给有限，需求较多。所以融资难度不小。资金R007开盘利率被固定在3.2%-3.3%，更加剧了资金供求不平衡，多数机构职能被迫融入14天等更长期限资金，所以看到R014的利率上周三开始大幅上升。另外，由于市场普遍预期新一波IPO在月末到来，会加剧资金面波动，所以各期限资金供给意愿也有所减弱。

债券方面，资金面同样是主要影响因素，周四的PMI对长端利率有所压制，曲线略有变平。国开债是金融债的主流品种，而且只有今年前5期在成交。非国开几乎没有成交。这种情况能反映出市场缺乏方向，交易集中在少数流动性好的品种上。利率方面，金融债3年以下短端利率有少许反弹，源于资金收紧，而长端利率由于汇丰PMI较低略有下降。四大行新增贷款的消息小幅压低长端利率，能否持续还需观察。

国债则一直没有什么需求，成交集中在长端，利率也是易上难下。债券利率的进一步下行空间有限，一方面是利率接近低点，更重要的是目前资金面整体偏紧，投资型机构参与力度不大，所以交易盘为主的市场，必然是跟随消息波动，否则就震荡为主。而利率的进一步下降，必须依靠进一步政策刺激。

IRS上周并未像债券一样，有所下降。反而是资金的收紧验证了IRS对R007反弹的预期，造成IRS利率上涨为主。周二一早，国开开盘利率并未继续下降，而是小幅反弹3bp。IRS被点燃，repo品种反弹了5bp左右，随后开始回落。不过随后几天并未见到缴税过后资金宽松，而是持续紧张。虽然回购利率并未明显反弹，但IRS在继续反应预期，利率小幅上涨。另外，月末的IPO集中到来，也给IRS利率较强支撑。现在看这个阶段，只要R007不再做低，那么IRS利率是易上难下。

综上所述，上周资金利率虽低，但边际收紧，导致债券短端和IRS利率小幅反弹，曲线平坦化。这一局面在月末之前会继续，资金若继续保持偏紧，如IPO影响等，那么债券和IRS利率将保持向上的力量。

**美元利率互换：建议保留利率多头敞口**

两年期互换利率已从0.6315的低位迅速反弹到0.7160，未来利率还会继续上涨。下周还会继续公布一系列重要的经济数据：周一公布美元的新屋销售，周二公布美国谘商会消费者信心指数和核心耐用商品订单月度环比，周四公布国内生产总值季度环比一次修正和待定住房销售月度环比；周五公布欧元区CPI。预计大部分经济数据将会利好。因此，我们建议一方面保留利率多头的敞口，另一方面若出现经济数据不佳或者地缘政治危机，在利率下行的时候支付固定利率收取浮动利率，然后借机在反弹之机平仓获利。

上周互换曲线中端带动了整条曲线的上移：各期限均有上涨，除1Y和30Y外其他期限均有大幅上涨，其中 1Y +3.40BP，2Y +8.45BP，3Y +10.60BP，5Y+10.55BP，7Y +8.60BP，10Y +6.15BP，30Y +3.55BP。上周的主线已经从外围欧元区的经济局势和地缘政治格局逐渐转向了美国宏观基本面。美国经济数据的利好和美联储的7月的FOMC会议纪要逐渐转向鹰派的形势对市场的影响较为强烈。总体来看，在美国经济基本面继续利好的情况下，短端和中端的互换利率均大幅上涨。

从经济基本面来看，上周美国的经济数据相对还是非常好的：虽然CPI增速创5个月新低，但基本符合预期，而房地产方面的数据无论是新房开工还是成屋销售均是远超预期，此外Markit制造业PMI和就业数据也是连续利好。

具体数据如下：7月PPI环比增0.1%，同比增1.7%，增速放缓但符合预期；能源成本创一年来最大环比降幅；8月NAHB房产市场指数55，创七个月新高，预期53;7月营建许可总数105.2万户，预期100万户；7月营建许可月率+8.1%，预期+2.8%；7月新屋开工总数年化109.3万户，创2013年11月来新高，预期96.5万户；7月新屋开工年化月率+15.7%，预期+8.1%;7月CPI月率+0.1%，创5个月来新低，预期+0.1%；7月CPI年率+2.0%，预期+2.0%;7月核心CPI月率+0.1%，预期+0.2%;7月核心CPI年率+1.9%，预期+1.9%;7月成屋销售总数年化515万户，创10个月新高，预期502万户；7月成屋销售年化月率+2.4%，预期-0.5%;8月费城联储制造业指数28.0，创2011年3月份以来新高，预期19.7;8月16日当周首次申请失业金人数29.8万人，预期30.3万人;8月9日当周续请失业金人数250万人，为2007年6月份来最低，预期252.0万人；8月16日当周首次申请失业金人数四周均值30.075万人，前值29.575万人。

美联储方面，7月FOMC会议纪要指出就业增加或使加息提早到来，就退出政策接近达一致。具体信息如下：就业增加可能使加息更早来临，不过劳动力市场远未完全正常化；在改变加息观点时，美联储决策者们需要得到更多证据；一些决策者认为，采取相对迅速的行动是合理的；7月美国劳动市场进展快于预期，使市场条件大大接近正常；就业市场存在“大量”闲置劳动力的这一措辞“可能不久就必须调整”；通胀下行风险减弱；对劳动力市场疲软程度存在分歧；将联邦基金利率保持为关键利率；利用隔夜逆回购应操作该是暂时性的，应限制使用的规模；第一次加息以后减少或取消投资组合再融资，并无意出售MBS。

此外，耶伦在“Jackson Hole全球央行年会”上指出：劳动力市场仍存在大量闲置资源，失业率下降夸大了就业市场健康程度；预计10月结束QE；若就业市场进展持续好于预期，将使加息更快到来；美联储的重点转变为需决定何种就业市场状况能够引发宽松政策减少。

外围因素方面，地缘政治局势有所缓解，欧洲和中国的经济数据仍旧不佳。地缘政治方面，俄罗斯国防部否认了乌克兰军方在乌境内摧毁俄罗斯装甲部队的报导；俄乌就人道主义救援物资运送达成一致，但在停火和政治解决乌冲突问题上未能取得进展；周一巴以将加沙地带停火协议再延长24小时。欧洲经济方面，英国7月CPI同比增1.6%，不及预期，英国央行加息压力暂缓；欧元区8月制造业PMI初值创13个月来新低，服务业PMI也不及预期，欧元区经济持续疲软。中国经济方面，中国8月汇丰制造业PMI初值50.3，创三个月新低，市场希冀更多政策支持。

（完）