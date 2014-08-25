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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 14:49 BJT

中国央行：将代理斯里兰卡央行投资中国银行间债券市场

路透北京8月25日 - 中国央行周一表示，将允许斯里兰卡央行投资中国银行间债券市场。

央行网站刊登的新闻稿称，中国央行行长周小川与斯里兰卡央行行长卡布拉尔在北京签署《中国人民银行代理斯里兰卡央行投资中国银行间债券市场的代理投资协议》。

中国央行表示，此协议的签署将有利于扩大两国金融合作。（完） (发稿 李贺 审校 曾祥进)
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