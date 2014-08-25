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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 14:41 BJT

日本股市：日经指数量缩收涨至三周半高位，日圆走贬提振士气

路透东京8月25日 - 日本股市周一反弹收涨至三周半高位，出口股领涨，因杰克森霍尔央行年会突显出美国与日本的利率走向背道而驰，刺激日圆兑美元跌至七个月低点。

日经指数 上涨0.5%，报15,613.25点，为7月31日以来收盘高位。该指数上周五为收低0.3%，终止了连涨九天之势，这是自去年12月以来的最长连涨时间。

不过交投清淡，交易量为一周来最低。

东证股价指数 上涨0.4%，报1,291.31点，JPX日经400指数 亦上涨0.4%，报11,751.23点。(完)
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