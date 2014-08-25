中国股市：沪综指收跌，新股将密集发行加剧大盘调整压力

纽约期市：期棉下挫近2%，因出口销售疲弱

路透4月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下挫近2%，录得逾三周最 大单日百分比跌幅，因美国农业部公布的出口销售数据疲弱。 法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot指出，出口销售报告意外疲弱 ，这么差的报告能从市场带走许多乐观人气，所以单凭该报告就足以令今 日市场大跌。 美国农业部公布，最近一周出口销售陆地棉11.55万包，较之前一周 减少49%，且为9月底来最低。 ICE-7月期棉 收挫1.43美分，或1.80%，报每磅77.96美分，盘 中交易区间为77.85-79.36美分。 期货市场总成交量下滑2,899口，至21,170口。数据显示，前一日未 平仓合约增加5,028口，至252,911口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)