中国股市：沪综指收跌，新股将密集发行加剧大盘调整压力

美股业绩：亚马逊第一季营收及净利均胜预期，股价盘后大涨
路透4月27日 - 全球最大在线零售商--美国亚马逊公布的第一季营收和净利均超过分析师预估，受线上零售销售及其云业务持续成长带动。公布业绩后，该公司股价盘后劲升逾4%。
路透北京8月25日 - 中国股市沪综指周一收跌，本周新股将密集发行加剧大盘调整压力。分析师并指出，沪综指2,250点一线为去年三季度以来的相对高点，且为前期密集成交区，技术面阻力较大，后市大盘料呈震荡走势。
沪综指 收报2,229.274点，跌11.538点或0.51%；上证A股今日成交1,342亿元人民币，上日为1,401亿元。
“今天的调整主要还是受制于2,250点上方技术面的阻力，加上短期技术指标也是有一定的调整要求。”首创证券策略分析师邵帅表示。
他并指出，7月份经济指标偏弱将对股指继续上攻形成制约，新股申购叠加月末因素可能对短期资金面形成波动。
在中国证监会上周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业周三迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。
方正证券策略分析师陈敏亦指出，近期宏观经济数据一再低于预期，市场对未来经济走势出现分歧，因此大盘继续上涨空间有限，短期存在调整要求，但整体仍将维持震荡走势，后期需密切注意经济数据和政策出台力度。
上证金融地产行业指数 收跌1.18%。
沪深300指数 收报2,342.863点，跌0.95%；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,347.0点，跌0.88%，成交654,054手。（完）
路透4月27日 - 全球最大在线零售商--美国亚马逊公布的第一季营收和净利均超过分析师预估，受线上零售销售及其云业务持续成长带动。公布业绩后，该公司股价盘后劲升逾4%。
路透4月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下挫近2%，录得逾三周最 大单日百分比跌幅，因美国农业部公布的出口销售数据疲弱。 法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot指出，出口销售报告意外疲弱 ，这么差的报告能从市场带走许多乐观人气，所以单凭该报告就足以令今 日市场大跌。 美国农业部公布，最近一周出口销售陆地棉11.55万包，较之前一周 减少49%，且为9月底来最低。 ICE-7月期棉 收挫1.43美分，或1.80%，报每磅77.96美分，盘 中交易区间为77.85-79.36美分。 期货市场总成交量下滑2,899口，至21,170口。数据显示，前一日未 平仓合约增加5,028口，至252,911口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
百度公布，第一季营收为168.91亿元人民币(24.54亿美元)，较上年同期增长6.8%。该公司在2月时预估首季营收介乎164.8-170.3亿元人民币。