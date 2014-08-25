《RUSSELL专栏》中国钢铁产量增加，但炼焦煤生产与进口不升反降

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
分析师的预估不尽相同，但在一点上拥有共识：即按照当前每吨约113美元的亚洲现货价格，全球炼焦煤生产中至少有30%都在亏本。
如果算上可持续资本的成本，这个比例可能最高升至50%。矿企也开始以减慢产出作为对策，尤其是在北美。
加拿大和美国是第二和第三大炼焦煤出口国，仅次于澳洲。这三个国家占到近些年全球海运炼焦煤贸易的90%左右。
据中国煤炭工业协会，中国采煤企业中约有70%都在亏损。
这说明，中国矿企处境比国际同业还要糟糕，因此在当前价格环境下，不太可能大幅增产。
如果钢铁产量继续增长，就愈发可能得通过进口来满足增加的炼焦煤需求，而当前的疲软价格会进一步推动炼钢厂从海外寻求原料。(完) (编译 郑茵/李春喜/洪曦/朱晓军；审校 艾茂林/杜明霞)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5