《RUSSELL专栏》中国钢铁产量增加，但炼焦煤生产与进口不升反降

分析师的预估不尽相同，但在一点上拥有共识：即按照当前每吨约113美元的亚洲现货价格，全球炼焦煤生产中至少有30%都在亏本。

如果算上可持续资本的成本，这个比例可能最高升至50%。矿企也开始以减慢产出作为对策，尤其是在北美。

加拿大和美国是第二和第三大炼焦煤出口国，仅次于澳洲。这三个国家占到近些年全球海运炼焦煤贸易的90%左右。

据中国煤炭工业协会，中国采煤企业中约有70%都在亏损。

这说明，中国矿企处境比国际同业还要糟糕，因此在当前价格环境下，不太可能大幅增产。