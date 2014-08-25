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货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 15:40 BJT

《RUSSELL专栏》中国钢铁产量增加，但炼焦煤生产与进口不升反降

分析师的预估不尽相同，但在一点上拥有共识：即按照当前每吨约113美元的亚洲现货价格，全球炼焦煤生产中至少有30%都在亏本。

如果算上可持续资本的成本，这个比例可能最高升至50%。矿企也开始以减慢产出作为对策，尤其是在北美。

加拿大和美国是第二和第三大炼焦煤出口国，仅次于澳洲。这三个国家占到近些年全球海运炼焦煤贸易的90%左右。

据中国煤炭工业协会，中国采煤企业中约有70%都在亏损。

这说明，中国矿企处境比国际同业还要糟糕，因此在当前价格环境下，不太可能大幅增产。

如果钢铁产量继续增长，就愈发可能得通过进口来满足增加的炼焦煤需求，而当前的疲软价格会进一步推动炼钢厂从海外寻求原料。(完) (编译 郑茵/李春喜/洪曦/朱晓军；审校 艾茂林/杜明霞)
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