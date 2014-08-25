全球金市：现货金接近两个月低点，受美元走坚和美联储升息前景压制

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
“我认为人气偏空。每一次金价无法守在1,300美元上方，就会有失望情绪，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，由于美国就业市场仍未从大萧条的打击中恢复过来，美联储在决定何时升息时应当谨慎行事。
“叶伦谈论了及早加息的可能。当前这些似乎都利空金价。唯一利多的是在这个水平有一些需求，”Ronald Leung表示。
美联储曾表示，在10月结束购债计划之后，将会等“相当长的一段时间”，才会加息。金融市场目前预计加息时点在明年中左右。
香港的金条较伦敦现货价的升水介于0.70-1.10美元，高于上周尾段的0.5-1.0美元，因有来自珠宝商的买盘。
在新加坡市场上，较伦敦现货价格的升水为0.8-1.0美元。
“这里也有一些买兴，不过我猜一些人还在等待价格进一步走弱，”一位在新加坡的交易员说。
美国期金 下跌2.30美元，报每盎司1,277.90美元。由于技术故障，交易稍早中断。
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价格 变动 涨跌% 今年迄今涨跌
现货金 1277.00 -3.83 -0.30 5.98
现货银 19.35 -0.06 -0.31 -0.31
现货铂金 1417.24 0.31 +0.02 3.64
现货钯金 881.40 -1.77 -0.20 23.62
COMEX期金 1277.90 -2.30 -0.18 6.33
COMEX期银 19.37 -0.02 +0.00 -0.03
汇率
欧元/美元 1.3189
美元/日圆 104.20
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/王洋; 审校 郑茵/蔡美珍)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。