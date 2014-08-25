全球金市：现货金接近两个月低点，受美元走坚和美联储升息前景压制

“我认为人气偏空。每一次金价无法守在1,300美元上方，就会有失望情绪，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，由于美国就业市场仍未从大萧条的打击中恢复过来，美联储在决定何时升息时应当谨慎行事。

“叶伦谈论了及早加息的可能。当前这些似乎都利空金价。唯一利多的是在这个水平有一些需求，”Ronald Leung表示。

美联储曾表示，在10月结束购债计划之后，将会等“相当长的一段时间”，才会加息。金融市场目前预计加息时点在明年中左右。

香港的金条较伦敦现货价的升水介于0.70-1.10美元，高于上周尾段的0.5-1.0美元，因有来自珠宝商的买盘。

在新加坡市场上，较伦敦现货价格的升水为0.8-1.0美元。

“这里也有一些买兴，不过我猜一些人还在等待价格进一步走弱，”一位在新加坡的交易员说。

美国期金 下跌2.30美元，报每盎司1,277.90美元。由于技术故障，交易稍早中断。

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价格 变动 涨跌% 今年迄今涨跌

现货金 1277.00 -3.83 -0.30 5.98

现货银 19.35 -0.06 -0.31 -0.31

现货铂金 1417.24 0.31 +0.02 3.64

现货钯金 881.40 -1.77 -0.20 23.62

COMEX期金 1277.90 -2.30 -0.18 6.33

COMEX期银 19.37 -0.02 +0.00 -0.03

汇率

欧元/美元 1.3189

美元/日圆 104.20

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金