《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月25日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *安徽省高速 100 10 9 8/26簿记建档 交通银行 大公AAA 8/27 8/28 公路控股集团 中债资信AA+ ======================================================================================= *大唐发电 200 30 9 8/26-27簿记 中信银行 AAA 8/28 8/29

浦发银行 ======================================================================================= *中国五矿股份 400 20 9 8/26簿记建档 中国银行 AAA 8/28 8/29 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *万达集团股份 18.5 4 12 8/28簿记建档 建设银行 AA 8/29 9/1 ======================================================================================= *润华集团 10 5 12 8/28簿记建档 兴业银行 AA- 8/29 9/1 ======================================================================================= *江苏方洋集团 20 5 12 8/28簿记建档 建设银行 AA 8/29 9/1 ======================================================================================= *东方证券 50 25 84天 8/28招标 浦发银行 AAA 8/29 9/1

(最高发行余额) ======================================================================================= *亚厦控股 10 5 12 8/28簿记建档 中国银行 AA 8/29 9/1 ======================================================================================= 东方园林 16 5 12 8/25-26簿记 北京银行 AA 8/27 8/28

浦发银行 ======================================================================================= 武汉国裕 11 4 12 8/26簿记建档 浦发银行 AA- 8/28 8/29 物流产业集团 ======================================================================================= 德力西集团 10 5 12 8/26簿记建档 农业银行 AA 8/28 8/29 ======================================================================================= 齐鲁证券 44 12 3 8/26招标 建设银行 AA+ 8/27 8/28

(核定最高发行余额) 中国银行 ======================================================================================= 西安旅游集团 5 1 12 8/26-27簿记 恒丰银行 AA- 8/28 8/29 ======================================================================================= 成都博瑞投资 9 2 12 8/27簿记建档 中信银行 AA 8/29 9/1 控股集团 ======================================================================================= 河北华德钢板 4 2 3 8/27簿记建档 中国银行 AA- 8/28 8/29 ======================================================================================= 东兴证券 24 10 3 8/27招标 光大银行 AA+ 8/28 8/29

(最高发行余额) 宏源证券等 ======================================================================================= 新疆广汇实业 25 15 12 8/27簿记建档 兴业银行 AA 8/28 8/29 投资(集团) (最高待偿额度) ======================================================================================= 平潭发展 4 2 12 8/29簿记建档 招商银行 A+ 8/29 9/1 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *中国铝业 40 40 5 9/1簿记建档 渤海银行 AAA 9/3 9/4 公司 中信银行 ======================================================================================= *舟山交通 15 5 5 8/28簿记建档 平安银行 AA+ 8/29 9/1 投资集团 ======================================================================================= 江阴市公有 6 6 3 8/26簿记建档 浙商银行 AA 8/28 8/29 资产经营 ====================================================================================== 国家开发 85 40 5 8/26簿记建档 国开行 AAA 8/27 8/28 投资公司 工商银行 ======================================================================================= 云南省能源 25 10 5 8/26簿记建档 国开行 AAA 8/27 8/28 投资集团 ======================================================================================= 华立集团 20 8 3 8/26-8/27簿记 工商银行 AA 8/28 8/29 股份 招商银行 ======================================================================================= 国家核电技术 50 20 5 8/26-27簿记 北京银行 AAA 8/28 8/29 有限公司 ======================================================================================= 山东京博 5 5 3 8/27簿记建档 北京银行 AA 8/28 8/29 控股股份 ======================================================================================= 山东胜通集团 14 8 3 8/27簿记建档 中信建投证券 AA 8/28 8/29 股份公司 中信银行 ======================================================================================= 山东省鲁信 10 5 5 8/27簿记建档 平安银行 AA+ 8/29 9/1 投资控股集团 ======================================================================================= 兴发集团 8 5 3 8/27-28簿记 工商银行 AA 8/29 9/1

招商银行 ======================================================================================= 山东水务发展 5.9 5.9 5 8/29簿记建档 国泰君安证券 AA 9/2 9/3

恒丰银行 ======================================================================================= 大唐集团 50 50 永续中票 8/29簿记建档 中信银行 AAA 9/2 9/3

(若发行人不赎回，每五年重置利率) 农业银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日