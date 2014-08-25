台湾债市：五年券量缩整理，升息时点捉摸不定

* 叶伦讲话未指引方向，成交量急缩 * 央行升息时点捉摸不定，区间操作为宜 * 明日103/10区间暂看在1.15-1.17% 路透台北8月25日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周一收低结束四连弹，但成交量急缩。交易 员表示，因上周五美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦未释出明确讯息，且股市也呈现平盘整理态势。 交易商认为，虽然美联储在决定何时升息谨慎行事，但利率终究是要向上调整，此前债市殖利率曲线只会 更趋于平坦化。金融机构除非有养券需求，否则仅能选择具备流动性的标的随势操作。 “103/10卖压暂告段落，但追多又没力。”一位票券商交易员说。 另一证券商交易员则认为，今日103/10成交量太低，否则殖利率还有向上寻求支撑的机会。但因央行升息 时间点今年还看不到，逢高在1.17%之上应会吸引买盘进驻。 他们认为，若明日美债、台股没有出现新的走向，台债也难脱区间整理走势，103/10殖利率区间看在1.15 -1.17%。 叶伦周五表示，由于美国就业市场仍未从大萧条的打击中恢复过来，美联储在决定何时升息时应当谨慎行 事。此时，鹰派政策官员则呼吁近期内升息。 台湾股市周一收高0.11%，表现略强于亚洲区域股市。分析师指出，大盘上周五收复季线后，今日多在平 盘附近消化卖压，预料短线指数在9,400点附近整理，等待下一波行情发起的机会。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -0.42 1.1578 1.1578-1.1650 33.0 本周金融市场重要经济数据和事件： 8/25(一)：加拿大央行总裁波洛兹发表演说，主题为〞开放世界中的政策挑战〞。美国Markit综合采购经 理人指数(PMI)8月初值；美国7月新屋销售年率。德国8月Ifo企业景气判断指数； 8/26(二)：Alpbach经济论坛，演讲嘉宾包括欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼。美国发售两年期公 债；美国7月耐久财订单；美国8月消费者信心指数； 8/27(三)：美国发售五年期公债；美国发售两年期浮动利率公债；德国9月GfK消费者信心指数； 8/28(四)：瑞士央行副总裁丹亭发表题为“社会融资的角色”的讲话。美国发售七年期公债；美国实质国 内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值；美国一周初请失业金人数；欧元区8月企业景气指数。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 没有成交 5 103/10 1.1578 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)