《交易视点》收益率曲线变平中国债市风险不大，但下行仍有制约--中金

路透上海8月25日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，从投资策略而言，中短期内市场的总体风险不大，收益率曲线的变平也反映了这一点。但收益率的下行仍有较多现实因素的制约。

除了关注货币政策层面是否会有超预期的放松外，财政政策以及产业层面的定向刺激政策也对后市有所影响。如果货币政策不大幅放松，而财政刺激政策加码，对市场而言也算不上利好，因此仍需要保持相对谨慎的态度。

对于交易型投资者而言，如果仓位偏低，可以回补3-5年期品种，毕竟曲线相对平的情况下，中期债券的性价比更高一些；如果仓位适中，可以继续持有；仓位较高的情况下，可以通过利率互换和国债期货对风险进行一定对冲。

**从投入产出表看房地产经济贡献**

我们通过投入产出分析，详细考察广义房地产业通过建筑业和狭义房地产业对经济的拉动效应和推动效应（在容易造成误解的地方，我们把第三产业中的房地产业称为狭义房地产业，把建筑业和狭义房地产业合并成为广义房地产业），计算广义房地产对经济贡献大小，并分析房地产之后经济结构调整。

我们主要有三个观点：第一，广义房地产对经济拉动效应主要体现在建筑业，狭义房地产业对经济拉动作用较小，2013年广义房地产通过狭义房地产业和建筑业的拉动效应贡献经济5个百分点；狭义房地产业和建筑业对经济推动效应均较弱，狭义房地产业的推动作用略大于建筑业，2013年广义房地产通过狭义房地产业和建筑业的拉动效应贡献经济1.6个百分点；考虑广义房地产通过建筑业和狭义房地产业对经济直接贡献10.8个百分点，2013年广义房地产对经济总贡献达17.3个百分点。

第二，2006年以来，房地产融资约占全部社会融资规模的20%（近几年比例持续升高），同期房地产对经济总贡献约16%，房地产增速放缓有利于降低经济增长对融资的依赖，并且有利于社会融资结构优化和融资成本下降乃至经济结构调整。

第三，尽管对经济拉动效应和推动效应最大的行业集中在中上游工业行业，但部分下游制造业和服务业对经济拉动效应和推动效应也较大，例如计算机通讯设备制造、交通运输设备制造、交通运输仓储业和研究事业发展业，这代表经济结构调整方向；经济结构调整意味着经济增长对房地产依赖将减弱，经济带动更加多元化，经济增长更加可持续，非地产服务业在经济占比从2011年的37.7%持续回升至2014年二季度的40.8%，未来或继续上升。

**收益率曲线再度平坦**

7月份金融数据和8月份汇丰PMI初值给较强的市场风险偏好浇了一盆冷水。我们以前一直强调9个月库存周期理论，即PMI波谷和波谷之间的距离大约是相隔9个月，同理，PMI波峰和波峰之间的距离同样是9个月。例如2012年4月、2013年1月、2013年10月和今年7月都是PMI数据的阶段性高点。因此8月份汇丰PMI较7月份回落是符合这种库存波动特征的。

不过，8月份汇丰PMI动能指标只是高位回落，还不是进入了收缩区间，8月份PMI动能指标相比于7月份高峰的下滑幅度是过去几轮周期最小的一次。

目前来看，外需和财政支出这两股力量尚未明显减弱，而保障房和铁路基建等政府重点发力领域下半年的增速还会维持高位，因此整体经济动能未必会因为社融的放缓而快速衰减。但鉴于动能不会继续快速提高，市场风险偏好可能也会有所减弱；而因7月份PMI快速反弹给债市带来的压力可能也会减轻。

虽然基本面和政策面对债市有一定支撑，但对于利率债而言，资金面趋于紧张以及供需关系不利仍制约收益率的下行。

资金面的趋紧主要来自以下几个方面的因素：

（1）打新股的冲击。上周，证监会公布IPO重启后第三批上市的11家企业，我们预计第三批冻结资金将略超过10,000亿元，大概率落在8,500-13,000亿元的区间；冻结资金峰值在29日当天，最高可超过5,000亿。本周将有10只新股集中申购，叠加月末因素，届时将对短期资金面带来较大冲击。

（2）外汇占款保持低位。我们看到在人民币近期即期价格升值较快的情况下，远期价格反而没有上升那么快，一定程度上体现了市场不认为人民币会持续升值这种看法。最近美元因为美国经济数据向好而走强，而中国经济金融数据走弱使得市场对中国经济的信心减弱，这些因素不利于人民币的持续升值，过去几天人民币即期汇率有小幅的回调（贬值），预计未来一段时间外汇占款继续保持低位。

（3）财政存款上升，对流动性起到收紧作用。7月份财政存款出现超预期的上升，并创单月增量历史新高。预算内的财政收支盈余并不能解释那么高幅度的财政存款上升。我们猜测可能与8-10月份审计署开展全国范围的土地财政审计有关。审计可能会导致部分房地产开放商集中补缴之前拖欠的土地出让金，导致尽管当月土地出让规模不大，但补缴导致土地出让收入明显上升，从而一定程度上增加财政存款。因此，有理由猜测8-10月份这段时间，补缴的土地出让金可能会继续推高财政存款的增量。

以上几项因素至少会导致资金面阶段性收紧。虽然金融数据偏弱，经济数据显示动能也有所放缓，但央行可能不会马上转向大幅放松，尤其是降准降息仍需要时间观察经济数据和其他政策刺激情况。不过，针对资金面的局部收紧，央行可能会进行适度放松来反向对冲，包括公开市场投放量增加以及SLO或SLF等工具的使用。未来一段时间重启逆回购的可能性也比较大。(完)