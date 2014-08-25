台湾汇市：台币大致收平，交投清淡出口商抛汇意愿不高

* 台币持平交投缺方向 * 出口商追价意愿不高 * 明天实质交易区间料在29.960-29.990 路透台北8月25日 - 台币兑美元 周一收盘大致持平。交易员指出，时 序虽接近月底，但台币当前价格对出口商不具吸引力，抛汇意愿不高，观望情绪转浓。台币 缺乏方向令场中交投清淡，成交量明显萎缩。 汇银人士指出，美元在美联储主席叶伦谈话后走高，美元指数 明显走升，欧元E UR=疲软，邻近韩元 等亚币也略显疲弱。不过台韩两地同受月底出口商对本币需 求的支撑，趋弱走势并不明显，加上部分外资仍有美元零星买盘，限制了台币贬幅。 〞今天市场供需蛮均衡的...我们预估月底前出口商不会有太多动作。〞一位外资银行 交易人士说。 上述交易员指出，台币价格弱于30元才会吸引出口商进驻，以当前价格来看，月底前台 币要走升并不容易。此外，近期国际原油价格走跌，市场预估油款汇出买油或有机会增加， 美元买盘增加将让台币价格持于当前区间变动不易。 台币今日主要交易区间在29.970-29.980，上日交易区间在29.960-29.980。交易员并预 估明日台币主要交投区间在29.960-29.990。 台湾股市 周一小幅收高0.11%；证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超35 .80亿台币，连续七个交易日买超共计330.01亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度 较上日尾盘略为扩大。美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.950/29.970左右 ，上日纽约盘收在29.945。 新兴亚洲货币周一多数走软，印尼卢比领跌，因上周五美国联邦储备理事会(美联储/FE D)主席叶伦的谈话，被认为较欧洲央行总裁更偏强劲，因而激励美元走强。 本周全球主要经济数据和事件为： 8/25(一)：美国Markit综合采购经理人指数(PMI)8月初值、美国7月新屋销售年率、加 拿大央行总裁波洛兹发表演说，主题为〞开放世界中的政策挑战〞； 8/26(二)：美国7月耐久财订单、美国8月消费者信心指数、美国发售两年期公债、欧洲 央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在Alpbach经济论坛发表谈话； 8/27(三)：美国抵押贷款市场指数、美国发售五年期公债、美国发售两年期浮动利率公 债、德国9月GfK消费者信心指数； 8/28(四)：美国实质国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值、美国一周初请失业金 人数、美国成屋待完成销售指数、欧元区8月企业景气指数、美国发售七年期公债、瑞士央 行副总裁丹亭发表题为“社会融资的角色”的讲话； 8/29(五)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国路透/密西根大学消费者信心指数、 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.028 30.020 29.940-30.035 30.035 4.45 6.64 元太外汇经纪公司 30.026 30.018 29.970-30.033 30.033 2.03 2.31 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.160/-0.140 -0.150/-0.135 (完)