版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 16:42 BJT

台湾汇市：台币大致收平，交投清淡出口商抛汇意愿不高

* 台币持平交投缺方向
    * 出口商追价意愿不高
    * 明天实质交易区间料在29.960-29.990

    路透台北8月25日 - 台币兑美元  周一收盘大致持平。交易员指出，时
序虽接近月底，但台币当前价格对出口商不具吸引力，抛汇意愿不高，观望情绪转浓。台币
缺乏方向令场中交投清淡，成交量明显萎缩。
    
    汇银人士指出，美元在美联储主席叶伦谈话后走高，美元指数 明显走升，欧元E
UR=疲软，邻近韩元 等亚币也略显疲弱。不过台韩两地同受月底出口商对本币需
求的支撑，趋弱走势并不明显，加上部分外资仍有美元零星买盘，限制了台币贬幅。
    
    〞今天市场供需蛮均衡的...我们预估月底前出口商不会有太多动作。〞一位外资银行
交易人士说。
    
    上述交易员指出，台币价格弱于30元才会吸引出口商进驻，以当前价格来看，月底前台
币要走升并不容易。此外，近期国际原油价格走跌，市场预估油款汇出买油或有机会增加，
美元买盘增加将让台币价格持于当前区间变动不易。

    台币今日主要交易区间在29.970-29.980，上日交易区间在29.960-29.980。交易员并预
估明日台币主要交投区间在29.960-29.990。
    
    台湾股市 周一小幅收高0.11%；证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超35
.80亿台币，连续七个交易日买超共计330.01亿台币。 
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度
较上日尾盘略为扩大。美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.950/29.970左右
，上日纽约盘收在29.945。
           
    新兴亚洲货币周一多数走软，印尼卢比领跌，因上周五美国联邦储备理事会(美联储/FE
D)主席叶伦的谈话，被认为较欧洲央行总裁更偏强劲，因而激励美元走强。 
    
    本周全球主要经济数据和事件为：

    8/25(一)：美国Markit综合采购经理人指数(PMI)8月初值、美国7月新屋销售年率、加
拿大央行总裁波洛兹发表演说，主题为〞开放世界中的政策挑战〞；
    8/26(二)：美国7月耐久财订单、美国8月消费者信心指数、美国发售两年期公债、欧洲
央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在Alpbach经济论坛发表谈话；
    8/27(三)：美国抵押贷款市场指数、美国发售五年期公债、美国发售两年期浮动利率公
债、德国9月GfK消费者信心指数；
    8/28(四)：美国实质国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值、美国一周初请失业金
人数、美国成屋待完成销售指数、欧元区8月企业景气指数、美国发售七年期公债、瑞士央
行副总裁丹亭发表题为“社会融资的角色”的讲话；
    8/29(五)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国路透/密西根大学消费者信心指数、
美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数。

    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     30.028    30.020  29.940-30.035   30.035     4.45    6.64
                                                                         
 元太外汇经纪公司     30.026    30.018  29.970-30.033   30.033     2.03    2.31
                                                                         
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.030/-0.020       -0.025/-0.015
 美元/台币六个月期         -0.160/-0.140       -0.150/-0.135
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐