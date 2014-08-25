《中国企业债发行日程表》--8月25日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *随州市城市建设10 7 9/1簿记建档 -- AA 9/1-9/9 长江证券 综合开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 南汇城乡建设 15 7 8/19簿记建档 6.04% AA+ 8/20-8/26 新时代证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 十堰市城市 15 7 8/19簿记建档 6.58% AA 8/20-8/26 长江证券 基础建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆巴南经济 5 7 8/19簿记建档 7.00% AA 8/20-8/26 渤海证券 园区建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 浏阳市城建 15 7 8/21簿记建档 6.98% AA 8/22-8/26 齐鲁证券 集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 滁州市城建 14 7 -- 6.40% AA 8/22-8/26 国开证券 投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 衡阳白沙洲 12 7 8/21簿记建档 6.87% AA 8/22-8/26 国泰君安证券 开发建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 福安市城建 10 6 8/21簿记建档 7.35% AA- 8/22-8/26 海通证券 投资 (第3-6年末每年偿还25%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 重庆市空港 13 7 8/20簿记建档 6.84% AA 8/21-8/27 渤海证券 新城建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 华林证券 ========================================================================================= 阿克苏地区 17 7 8/22簿记建档 *6.74% AA 8/25-8/27 国开证券 绿色实业开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 金湖县国资 7 7 8/22簿记建档 7.75% AA- 8/25-8/27 国泰君安证券 经营投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/由重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 玉溪市开发 19 7 8/25簿记建档 上限7.60% AA 8/26-8/28 国开证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆万盛经济 7 7 8/22簿记建档 *6.95% AA 8/25-8/29 渤海证券 技术开发区 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 揭阳市城市 16 7 8/26簿记建档 上限7.50% AA 8/27-8/29 广发证券 投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 石狮市国有 15 7 8/26簿记建档 *上限7.50% AA 8/27-8/29 国开证券 投资发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) 兴业证券 ========================================================================================= 广元市园区 8 7 8/25簿记建档 上限8.50% AA- 8/26-9/1 中航证券 建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 郴州市 18 7 8/27簿记建档 上限7.60% AA 8/28-9/1 财富证券 百福投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有出让土地使用权为本期债券提供抵押担保) ========================================================================================= 娄底锑都 12 7 8/26簿记建档 上限8.50% AA 8/27-9/2 太平洋证券 投资发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) 财富证券 ========================================================================================= 天门市城建投 10 7 8/27簿记建档 上限9.00% AA- 8/28-9/3 银河证券

(第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有土地使用权抵押担保) 天风证券 ========================================================================================= 湖州市中兴建设 11 7 8/27簿记建档 -- AA 8/28-9/3 国信证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 河北建投集团 20 11 8/29簿记建档 上限6.20% AAA 9/1-9/3 银河证券

(第六年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 九江富和建投 12 6 8/29簿记建档 上限7.50% AA 9/1-9/4 宏源证券

(第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 登封电厂集团 3.5 6 8/29簿记建档 上限8.20% AA- 9/1-9/5 长江证券

(第3年末附发行人调整利率选择权和投资者回售选择权/中合中小企业融资担保提供担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商