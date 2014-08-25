中港个股：中国石化称将如期完成销售公司增资扩股计划

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透香港8月25日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 周一称，公司将如期完成旗下销售公司增资扩股的计划。
该公司董事长傅成玉在记者会上表示，第一轮竞投报价者有37家，当中很多是企业，进入第二轮报价有的是财团。
＂投资者反应比我们预想好。＂他说。
据路透此前引述知情人士称，加拿大零售商Alimentation Couche-Tard 与中国腾讯控股 等数家企业，已进入下一轮竞投名单，角逐收购中国石化销售公司的160亿美元少数股权。
中石化计划2014年底之前出售旗下销售公司最多30%的股权。中石化销售公司2013年净利为251亿人民币(约合41亿美元)，拥有逾30,000家加油站以及超过23,000个便利店。
中石化此前公布，上半年实现净利润325.43亿元人民币，同比增长7.5%，优于市场预期。 （完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5