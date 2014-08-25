中港个股：中国石化称将如期完成销售公司增资扩股计划

路透香港8月25日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 周一称，公司将如期完成旗下销售公司增资扩股的计划。

该公司董事长傅成玉在记者会上表示，第一轮竞投报价者有37家，当中很多是企业，进入第二轮报价有的是财团。

＂投资者反应比我们预想好。＂他说。

据路透此前引述知情人士称，加拿大零售商Alimentation Couche-Tard 与中国腾讯控股 等数家企业，已进入下一轮竞投名单，角逐收购中国石化销售公司的160亿美元少数股权。

中石化计划2014年底之前出售旗下销售公司最多30%的股权。中石化销售公司2013年净利为251亿人民币(约合41亿美元)，拥有逾30,000家加油站以及超过23,000个便利店。