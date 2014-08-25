亚洲橡胶：受股市走坚推动收高，但泰政府出售橡胶库存限制涨势

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
“股价持坚给了TOCOM支撑，但泰国政府抛售库存，可能导致的供应增长疑虑，削减了涨幅， ”一位驻东京交易员表示。
日本股市周一反弹收涨至三周半高位，出口股领涨，因杰克森霍尔央行年会突显出美国与日本的利率走向背道而驰，刺激日圆兑美元跌至七个月低点。
一名泰国政府高官表示，政府批准一项出售20万吨橡胶库存的计划，目标在于删减库存成本，并且消化导致橡胶价格承压的过度库存。
交易员表示，TOCOM期胶收在200日圆的重要支撑水平上方后，周二可能进一步上扬。
“泰国政府明显的信号，已经帮助橡胶价格止跌，人气应该会从现在开始回升，”马来西亚另一位交易员表示。
上海期交所1月期胶 价格下跌65元人民币，收报每吨15,015元人民币(2,440.75美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)9月橡胶合约 最新报每公斤167.0美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/陈宗琦；审校 蔡美珍)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。