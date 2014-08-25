亚洲橡胶：受股市走坚推动收高，但泰政府出售橡胶库存限制涨势

“股价持坚给了TOCOM支撑，但泰国政府抛售库存，可能导致的供应增长疑虑，削减了涨幅， ”一位驻东京交易员表示。

日本股市周一反弹收涨至三周半高位，出口股领涨，因杰克森霍尔央行年会突显出美国与日本的利率走向背道而驰，刺激日圆兑美元跌至七个月低点。

一名泰国政府高官表示，政府批准一项出售20万吨橡胶库存的计划，目标在于删减库存成本，并且消化导致橡胶价格承压的过度库存。

交易员表示，TOCOM期胶收在200日圆的重要支撑水平上方后，周二可能进一步上扬。

“泰国政府明显的信号，已经帮助橡胶价格止跌，人气应该会从现在开始回升，”马来西亚另一位交易员表示。

上海期交所1月期胶 价格下跌65元人民币，收报每吨15,015元人民币(2,440.75美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)9月橡胶合约 最新报每公斤167.0美分。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/陈宗琦；审校 蔡美珍)